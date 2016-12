Slideshow

Jaarknallers: Top 10 Facelift Friday Octavia trekt de aandacht

Het eerste volle jaar dat de rubriek Facelift Friday meedraaide staat vol van de eigenaardige, geslaagde of ronduit verschrikkelijke facelifts. Deze tien konden op de meeste aandacht rekenen.

1. Skoda Octavia (link)



Skoda's tweede generatie van de Octavia kwam in 2004 op de markt en staarde ietwat beteuterd de wereld in. In 2009 maakte het front ruimte voor een serieuzere blik. 'Het sippe origineel' wist 50,3 procent van de stemmen te krijgen en daarmee is de pre-facelift Octavia door jullie als favoriet bestempeld.



2. Skoda Octavia 2016 (link)



We hadden het stiekem kunnen zien aankomen: ook de facelift die Skoda doorvoerde op de huidige Octavia was reden voor discussie. De Tsjech staart voortaan met vier kijkers de wereld in. 53,2 procent van de stemmers koos voor de originele Octavia zoals die in 2013 op de markt verscheen.



3. Volvo S60/V60 (link)



Waar de huidige Octavia na zijn facelift van twee naar vier kijkers ging, pastte Volvo in 2013 het omgekeerde recept toe op de S60 en V60. De Zweedse sedan en stationwagon verloor twee lichtunits en dat was volgens velen van jullie maar goed ook. De facelift werd met 76,9 procent van de stemmen als 'mooiste' bestempeld.



4. BMW 7-serie (link)

Als er een BMW is met een controversieel uiterlijk, dan is het wel de Banglebutt-E65 die in 2001 naar voren werd geschoven. Het ietwat zwaarlijvig ogende stuk techniek mét iDrive kreeg in 2005 een behoorlijk andere koets. Minder excentriek, maar absoluut niet minder geliefd. 70,9 procent van de stemmen ging namelijk naar het bijgewerkte exemplaar uit 2005.



5. Renault Mégane (link)



De bijtellingsknaller. Zo zullen we ons de vorige generatie Renault Mégane blijven herinneren. De in 2008 op de markt gebrachte C-segmenter ging in 2012 onder het mes en werd overladen met design-invloeden van kleine broer Clio. Ook hier vond het grootste deel van de stemmers de facelift beter gelukt dan het origineel. De bijgepunte Mégane wist 62,4 procent van de stemmers voor zich te winnen.



6. Toyota Avensis (link)

We kunnen ons geen heftiger facelift van Toyota's hand herinneren. De Avensis ging zowel in 2012 als in 2015 onder het mes en met name de laatste opfrisbeurt was ingrijpend. We gaven jullie dan ook de keuze om voor het origneel, de eerste of de tweede facelift te gaan. De Avensis zoals hij nu in de showrooms te vinden is, werd met 55 procent van de stemmen als favoriet bestempeld.

7. Peugeot 406 (link)



Niet eerder wist 'het origineel' met zo veel overtuigingskracht te winnen als op 5 februari. Toen wist de 'oerversie' van de Peugeot 406 Coupé maar liefst 84,1 procent van de stemmen voor zich te winnen. Wij scharen ons volledig achter die keuze.



8 Peugeot 308 (link)

Hoe overtuigend de overwinning voor de pre-facelift 406 Coupé was, zo overduidelijk verloor de originele vorm waarin de Peugeot 308 op de markt verscheen van de in 2011 gepresenteerde faceliftversie. De extreme leeuwenmuil maakte plaats voor een ingetogener front, iets dat 67,5 procent van de stemmers een goede zet vond.



9 BMW 1-serie (link)

Met de komst van de tweede generatie verloor de 1-serie zijn 'hangende buikje'. De achterzijde evolueerde in een bilpartij met Volkswagen Polo-achtige lichtunits. De origineler vormgegeven exemplaren én het rankere front van de in 2015 gelanceerde facelift wist 80,7 procent van de stemmen binnen te slepen en won daarmee het vergelijk met het origineel.

10 Ford Mondeo (link)

Ford gaf de oer-Mondeo in 1996 een ingrijpende facelift, al hield het merk zelf stug vol dat het om een generatiewissel ging. De vernieuwde Mondeo werd overladen met ronde vormen en dat viel blijkbaar in de smaak. 61,1 procent van de stemmen ging naar de herziene Mondeo.