Dit is de nieuwe McLaren voor de 'Super Series'! Britse spieren opgedoken

Het heeft er alle schijn van dat een afbeelding van de nieuwe McLaren die de 650S en 675LT gaat opvolgen, is opgedoken.

Op website Motor1 is in de comments een schimmige afbeelding opgedoken van wat McLarens inzending voor zijn Super Series lijkt te zijn. We moeten het doen met korrelige foto van lage kwaliteit, maar het algehele lijnenspel is al goed zichtbaar.

Vanochtend berichtten we nog over de laatste spionagefoto's van de McLaren die tijdens de Autosalon van Genève officieel gepresenteerd wordt. Veel officiële informatie over de auto die zowel de 650S als 675 LT gaat opvolgen, hebben we overigens nog niet. Mondjesmaat geeft McLaren informatie vrij over zijn nieuwe supercar. Op aerodynamisch vlak moet de nieuwe Super Series zijn voorgangers in ieder geval doen verbleken. Vorig jaar dook de auto al nagenoeg zonde camouflageplakkers op.

We verwachten dat een grondig herziene versie van de 3,8-liter biturbo V8 de McLaren van voldoende spierkracht voorzien. De huidige 650S en 675 LT's zijn, de modelnamen geven het al weg, respectievelijk 650 en 675 pk sterk. Het is goed mogelijk dat deze nieuweling het vermogen richting de 700 pk tilt. Over zo'n 1,5 maand weten we meer!