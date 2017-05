Slideshow

In het wild: Peugeot 504 Pick-up Snaarstrak met laadbak

Peugeot's 504 is een model met een uitzonderlijk lange adem. Decennialang werd de auto werd de Fransman in diverse landen geproduceerd. Vandaag hebben we dankzij AutoWeek-lezer Yorrin Kootstra een 504 Pick-up in deze rubriek!

Ooit zo gewoon, nu zo zeldzaam: de Peugeot 504. Eerder kreeg de in 1968 verschenen sedan aandacht in deze rubriek en dankzij AutoWeek-lezer Yorrin Koostra hebben we vandaag een 504 Pick-up op de planken staan.

De 504, geleverd als sedan, coupé, cabriolet en station kende ook een praktischer ingestelde pick-upvariant. De Europese 504-productie werd eind jaren zeventig teruggeschroefd wegens de komst va opvolger 505. De pick-up mocht nog even mee. In Frankrijk werd de productie van de 504-met-laadbak pas in 1993 gestaakt. Wie dat lang vindt, moet even verder over de grens kijken. In Nigeria werd de Pick-up tot 2006 gebouwd!

In 1970 werd de 504 voorzien van de in dit in 1985 geproduceerde exemplaar gehuisveste 2,0-liter viercilinder benzinemotor met injectie. Het blok is zo'n 105 pk sterk en is daarmee iets potenter dan z'n 97 pk sterke broer met carburateur.