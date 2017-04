Slideshow

In het wild: Cadillac Escalade Smerig lekker

Oudere exemplaren van de Cadillac Escalade zijn in Nederland nog wel te vinden, maar het huidige model is hier zeer zeldzaam. Dankzij deze Belg kunnen we ‘m toch op onze wegen bewonderen!

Dat deze Amerikaanse mastodont op Belgisch kenteken staat, is niet bepaald verwonderlijk. Kleinere Amerikanen worden door het huidige BPM-stelsel al duur, maar deze full-size-SUV is helemaal onbetaalbaar. Deze Escalade is net als z'n voorgangers het luxere, duurdere broertje van de Chevrolet Tahoe en de GMC Yukon. De carrosserie verschilt slechts aan de voor- en achterzijde van de zustermodellen en de techniek komt natuurlijk overeen, al is de Cadillac slechts met de grootste, 6,2-liter grote V8 leverbaar. Hoe groot de auto ook lijkt in het Nederlandse verkeer, de allergrootste Cadillac is dit niet. Die eer gaat namelijk naar de Escalade ESV, die nog langer is. Die op de Chevrolet Suburban en GMC Yukon XL gebaseerde 'Caddy' biedt nóg meer ruimte, waardoor er ook achter de derde zitrij genoeg overblijft voor bergen bagage.

Echt gepast is zo'n Escalade in Nederland natuurlijk niet, maar wij kunnen ons de lol van het rijden in zo'n ding evengoed wel voorstellen. Een terreinbeul is een Escalade absoluut niet, maar toch lijkt het erop dat de eigenaar een modderpoel op z'n tijd niet schuwt. Maakt dat 'm smerig lekker, of is-ie voor jou toch vooral lekker smerig?