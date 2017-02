Slideshow

In beeld: interieur Volvo XC60 In maart instappen!

Nog dit jaar komt Volvo met een nieuwe XC60 op de proppen. Nu hebben we het interieur in beeld!

Volvo's eerste XC90 staat bekend om zijn lange adem, maar vlak ook de XC60 niet uit. De middelgrote cross-over van Volvo verscheen al in 2008 ten tonele en is wat dat betreft aan vervanging toe, ondanks het feit dat de Zweedse hoogpotige nog altijd goed scoort in de internationale verkoopstatistieken.

Op deze uit China afkomstige foto's is het interieur van de nieuwe XC60 zichtbaar. Het mag geen verrassing heten dat we her en der wat onderdelen uit grote broer XC90 tegenkomen. Zaken als stuurwiel en middenconsole lijken uit de 90-serie afkomstig.

De XC60 komt op Volvo's SPA-platform te staan, dezelfde modulaire basis waarvan de 90-serie gebruik maakt. De 40-serie komt overigens op het kleinere CMA-platform te staan. Mogelijkerwijs kunnen we in maart tijdens de Autosalon van Genève in de nieuwe XC60 stappen.