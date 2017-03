Slideshow

Hier is de Porsche Panamera Sport Turismo De shooting brake uit Zuffenhausen

We wisten al dat hij er aan zat te komen, maar nu hebben we de officiële specificaties en prijzen van de Porsche Panamera Sport Turismo.

Het grote nieuws van Porsche op de beursvloer van Genève 2017 is de shooting brake van de Panamera, Sport Turismo genaamd. Met zijn grote achterklep, lage tildrempel en vijfzits configuratie is dit de meest praktische Porsche Panamera ooit. De kofferruimte bedraagt maar liefst 520 liter (425 voor de E-Hybrid). De klep kan elektrisch bediend open en met de rugleuning in 40:20:40-verhouding neergeklapt ontstaat een vrijwel vlakke laadvloer met daarboven 1.390 liter (1.295 voor de hybride); alsof we het over een nieuwe Octavia combi hebben.

Maar niettemin gaat het over een Porsche en daarom is de Panamera Sport Turismo leverbaar als 4 (330 pk), 4 E-Hybrid (462 pk), 4S (440 pk), 4S Diesel (422 pk) en Turbo (550 pk). De uitschuifbare spoiler neemt, afhankelijk van de gekozen instellingen van de systemen, steeds de voor dat moment ideale positie in en levert maximaal 50 kg downforce. Tegen meerprijs is een vierzits-verie met elektrisch verstelbare zetels achter leverbaar.

De Porsche Panamera Sport Turismo komt begin oktobert naar ons land. De instapper is dan de 4, die 120.100 euro gaat kosten. De 4 E-Hybrid komt daar met 120.700 euro net iets boven. Voor 147.300 euro heb je de 4S. De 4S Diesel gaat 155.600 euro kosten en de voorlopige topper is de Panamera Turbo Sport Turismo, die 199.700 euro moet gaan kosten.

Ongeduldige liefhebbers reizen volgende week af naar Genève om hem in het echt te bekijken, of volgen op deze site onze semi-live videoverslagen vanaf de Zwitserse beurs.