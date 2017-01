Slideshow

Helemaal nieuw: Seat Ibiza Uiterlijk evolutie, onderhuids MQB

In 2008 was de Seat Ibiza de eerste van een hele reeks nieuwe, compacte Volkswagen-producten. Nu voert de Seat opnieuw de roedel van modellen op het nieuwe MQB-platform aan. Dit is de compleet nieuwe, vijfde generatie Ibiza!

Vanochtend verschenen de eerste foto's al op het internet, maar nu is hij officieel onthuld: de gloednieuwe Seat Ibiza! Qua uiterlijk is deze Ibiza, zoals we van Seat gewend zijn, niet wereldschokkend anders. De auto is direct herkenbaar als Ibiza, wat eenvoudigweg komt doordat alle elementen die de huidige Ibiza een Ibiza maken, aanwezig zijn. De enige serieuze uitzondering daarop is de aflopende 'vouw' boven de voorste wielkasten, die is geëvolueerd tot een meer recht naar achteren toe lopend exemplaar. Met z'n nieuwe uiterlijk kruipt de Ibiza nog wat dichter naar grote broer Leon, terwijl ook de overeenkomsten met de Ateca overduidelijk zijn. Wie liever een driedeurs koetswerk heeft, vist vanaf nu achter het net: Seat geeft aan dat zo'n versie er bij het nieuwe model niet meer in zit. Aan de binnenzijde springen de verschillen met het oude model een stuk meer in het oog, maar dat komt vooral doordat de auto hier behoorlijk wat frivoliteit verliest. De ronde ventilatieroosters en de op de passagierszijde georiënteerde middenconsole maken plaats voor een strak, maar vrij eenvoudig dashboard. Wie een wat opvallender geheel wenst, kan de 'baan' die over de volle breedte loopt, in een afwijkende kleur bestellen.

Zo voorzichtig als Seat met het uiterlijk is omgegaan, zo rigoreus gaat het onderhuidse op de schop. De Spanjaard is namelijk het eerste compacte model dat op de compacte versie van Volkswagen modulaire MQB-platform komt te staan. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de maatvoering. De nieuwe Ibiza is 87 mm breder en 2 mm korter dan het huidige model. Het verschil in hoogte is met 1 mm erg minimaal, maar door de toegenomen breedte én de met 95 mm gegroeide wielbasis heeft de auto evengoed andere verhoudingen. Bovendien levert de grotere wielbasis volgens Seat een met 35 mm toegenomen beenruimte achterin op, terwijl ook de hoofdruimte iets is toegenomen.

Seat doet niet geheimzinnig over de motoren die in de Ibiza leverbaar worden, al zwijgt het merk nog over de sportieve toppers met een Cupra-label. Het benzine-gamma begint vooralsnog met een 1.0 TSI die er met 95 of 115 pk is. Daarboven komt, in een later stadium, de nieuwe 1.5 TSI met 150 pk beschikbaar. Over de 130 pk-versie van deze motor rept Seat met geen woord, maar deze versie zou wel een logische aanvulling zijn. Dieselen kan met een 1.6 TDI die met 80, 95 en 100 pk beschikbaar komt. Zelfs op aardgas rijden behoort tot de mogelijkheden, dankzij een 1.0 TSI die in dit geval 90 pk levert. Of al deze motoren ook naar Nederland komen, is nog niet bekend. Wel is de kans groot dat het gamma op termijn wordt aangevuld met een minder krachtige benzine-optie.

Schakelen gaat bij bij de motoren met 80, 90 en 95 pk middels een handgeschakelde vijfbak. De krachtigere versies krijgen een zesbak toebedeeld. Voor liefhebbers van een automatische versnellingsbak biedt Seat een zeventraps DSG.

De nieuwe Seat Ibiza laat zich op de Autosalon van Genève, in maart dus, voor het eerst aan het grote publiek zien. In juni volgt de verkoopstart. Een overzicht van alle voorgaande Ibiza's vind je hier.