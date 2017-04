Slideshow

Gesnapt: aangescherpte BMW 1-serie In de voetsporen van de 2-serie

Op termijn krijgt de BMW 1-serie een voorwielaangedreven opvolger. Voordat het zover is, krijgt het huidige model getuige deze spionagebeelden echter nogmaals een opfrisbeurt.

Daarmee zou de huidige 1-serie tweemaal onder het mes gaan. In 2015 verdwenen de opvallende, druppelvormige koplampen en Polo-achtige achterlichten van het oorspronkelijke model en kwamen er scherper gesneden exemplaren voor in de plaats. Deze keer zullen de wijzigingen een stuk subtieler zijn, en slechts bestaan uit een nipt anders gelijnde voorbumper en een andere indeling van die hertekende lichtunits. Ook in het interieur zullen er kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Dankzij deze kleine opfrisbeurt loopt de 1-serie straks weer keurig in de pas met de 2-serie, die later dit jaar eveneens wordt bijgepunt. Niet alleen de coupé en cabrio, maar ook de Active Tourer en Grand Tourer moeten eraan geloven. Ondertussen rijdt in China al een voorwielaangedreven '1' rond in de vorm van de 1-serie sedan. Die auto komt volgens BMW niet naar Europa, maar is met z'n nieuwe platform en scherpe lijnenspel toch een voorbode van de compleet nieuwe 1-serie.