Gereden: Honda Clarity Fuel Cell Onderweg naar morgen

Honda geldt als één van de grote voortrekkers van waterstoftechniek. Met de nieuwe Clarity Fuel Cell laten de Japanners zien dat ze al een behoorlijk eind op weg zijn. Alleen zal die auto bij ons niet verkocht worden. Jammer?

Waterstof geldt nog altijd als een autobrandstof voor de toekomst. Niet in de laatste plaats omdat bij waterstofauto's geen schadelijke stoffen en CO2 uit de uitlaat komen heeft de energiedrager nog immer de aandacht van veel autofabrikanten. In 2008 kwam Honda voor het eerst met een waterstofauto, de van brandstofcellen voorzien Clarity FCX. En nu maken we voor het eerst kennis met z'n opvolger: de Clarity Fuel Cell (geen FCX), een gestroomlijnde sedan en lid van een familie die verder bestaat uit een puur elektrische Clarity en een plug-in hybride Clarity.

Het basisprincipe van de aandrijflijn draait bij de Clarity Fuel Cell nog altijd om een elektromotor die gevoed wordt door op waterstof werkende brandstofcellen. Dankzij alle ervaring die Honda heeft opgedaan met de eerste Clarity – en het nodige voortschrijdend inzicht – zijn er behoorlijke stappen gemaakt. Zo is de plaatsing van hoofdcomponenten op de schop gegaan, is de auto groter geworden en zijn de prestaties verbeterd. Met z'n 173 pk en 300 Nm en de prettige manier waarop dat vrijkomt is de auto meer dan adequaat gemotoriseerd. De motor kent twee rijmodi, normaal en sportief. Verwacht bij dat laatste overigens geen gekke dingen. De reactie op het gaspedaal wordt in de sportstand fractioneel directer, en bij gasloslaten wordt er iets meer op de motor afgeremd dan in de normale modus. Het is in geen van beide standen zo dat er een single pedal-effect optreedt zoals bij bijvoorbeeld de BMW i3. Wie z'n best doet zou op een kilo waterstof 130 kilometer ver moeten kunnen komen, met maximaal 5 kg aan boord levert dat een actieradius op van 650 km. Net iets meer dan 400 km op volle tanks is met de deze auto echter een stuk realistischer.

Plannen om de auto bij ons te verkopen zijn er niet. In de VS kun je er één leasen voor $ 369 per maand. Pas bij de volgende generatie (die in 2021 technisch klaar moet zijn) verwacht Honda de brandstofcelauto ook bij ons op de markt te brengen.