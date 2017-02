Slideshow

Gemballa Avalanche: 911 Turbo met 820 pk Geplaagde Porsche-tuner terug naar Genève

De Porsche-adepten van Gemballa hebben zich gestort op de huidige 911 Turbo. Het resultaat is beresterk en op zijn zachtst gezegd 'opvallend' vormgegeven.

Gemballa kennen we als Porsche-tuner die zo'n 7 jaar geleden een crisis moest doorstaan. Oprichter Uwe Gemballa werd na kort vermist te zijn dood gevonden in Zuid-Afrika. De tuner liet weten ook zonder Uwe aan het roer door te willen gaan en dat is sindsdien op de achtergrond ook gelukt. In Genève pakt het bedrijf groots uit met de Gemballa Avalanche.

De Avalanche is een op de huidige 911 Turbo gebaseerde spierbundel met een schreeuwerige koets die uit koolstofvezel opgetrokken lijkt te zijn. De fabriek-af 540 pk sterke 3,8-liter geblazen boxermotor is in de Avalanche goed voor 820 pk en 950 Nm koppel. Let wel: dat is 280 pk meer dan het origineel, een auto die al in staat is in zo'n 3 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten.

De naam Avalanche is een hommage aan de Gemballa Avalanche die 32 jaar geleden, in 1985, naar voren werd geschoven.