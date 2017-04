Slideshow

Ford vernieuwt politie-vloot Expedition, F-150 én Fusion Hybrid

Ford heeft in de laatste maanden de nodige modellen vernieuwd. Dat heeft ook gevolgen voor de auto’s van de Amerikaanse politie, die Ford kant-en-klaar aflevert in een speciaal geprepareerde uitvoering.

Onder de noemer 'Police Interceptor' levert Ford al jaren auto's af aan Amerikaanse politie-departementen. De Crown Victoria is ongetwijfeld de bekendste verschijning met het 'Police Interceptor'-typeplaatje, maar tegenwoordig doet Ford goede zaken met een 'Interceptor' op basis van de Explorer.

Die Explorer is een forse SUV, maar maakt in de VS nog geen aanspraak op de term 'full size'. Voor de agent die meer ruimte nodig heeft, heeft Ford daarom ook de geheel nieuwe Expedition in politie-trim gepresenteerd. De Expedition is al jaren Fords antwoord op de Tahoe en Suburban van Chevrolet en werd in februari, tien jaar na de introductie van de vorige generatie, compleet vernieuwd. De technisch aan de grote SUV verwante pick-up F-150 bestaat in z'n huidige vorm al langer, maar kreeg onlangs wel een facelift. Genoeg reden voor Ford om ook het populairste voertuig van de Verenigde Staten van politie-opsmuk te voorzien.

De milieubewuste 'cop' die hoofdschuddend kennis heeft genomen van het bovenstaande, wordt ook door Ford bediend. Het merk brengt de Fusion Hybrid als Police Responder Hybrid Sedan op de markt. De Fusion heet in Europa Mondeo, maar is in de VS al enige tijd geleden gefacelift. De grotere Taurus is de sedan die meestal aan de politie wordt afgeleverd, maar volgens Ford bespaart deze Fusion z'n gebruikers jaarlijks duizenden dollars aan brandstofkosten. De Fusion Hybrid is geen plug-in hybride 'Energi', maar de reguliere Hybride die ook bij ons – als Mondeo – wordt geleverd. Geheel naar Amerikaanse traditie staat de auto op stevige stalen wielen, is er een zoeklicht aanwezig en zijn alle onderdelen die normaal verchroomd zijn, in het zwart uitgevoerd.