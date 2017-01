Slideshow

Flink minder nieuwe auto's verkocht in 2016 15 procent minder verkocht is volgens verwachting

Vandaag rollen de verkoopcijfers binnen. Bovag en Rai Vereniging maken bekend dat dit jaar 382.825 nieuwe personenauto's zijn verkocht. Een daling van zo'n 15 procent ten opzichte van 2015.

Het uiteindelijke aantal verkochte auto's benadert daarmee de vooraf opgestelde verkoopprognose van 380.000 stuks. De forse terugval houdt verband met de bijtellingsregels die vorig jaar in werking traden. Eind 2015 konden dealers en leasemaatschappijen nog bergen nieuwe diesels en plug-in hybriden registreren omdat men nog wilde profiteren van de oude belastingtarieven. In december 2015 rolden zelfs 48,1 procent meer auto's de showrooms uit dan afgelopen maand (35.723 stuks). Daarbj zou een deel van de zakelijke rijders die oog hadden op een auto die in het 25 procent-tarief viel, wachten op het in werking treden van de nieuwe bijtellingsregels dit jaar, daar het algemene bijtellingstarief (minus EV's) dit jaar op 22 procent staat.

RAI Vereniging en BOVAG verwachten dat de verkopen dit jaar weer zullen toenemen, tot circa 415.000 stuks. De komende jaren lijken er geen ingrijpende fiscale wijzigingen meer plaats te vinden in autoland. Ook de Nederlandse importeurs verwachten dat consumenten en leaserijders door het nagenoeg gelijktrekken van de bijtelling naar 22 procent, alleen volledige EV's profiteren van 4 procent bijtelling, 'weer gaan kiezen met het hart'.

Het wordt bijna saai bij lijstjes als deze, maar Nederland koos in 2016 maar wat graag voor Volkswagen. Het merk staat met 43.819 verkochte exemplaren op de eerste positie en had daarmee een marktaandeel van 11,4 procent. Op twee vinden we Renault met 35.037 verkochte exemplaren (9,2 procent aandeel). Plek drie is voor Opel, dat 32.500 auto's in ons land wist te verkopen (8,5 procent aandeel). Op plek vier en vijf vinden we Peugeot en Ford met respectievelijk 28.130 en 21.365 verkochte auto's.

De bestverkochte auto in 2016 was de Volkswagen Golf. Daarvan werden, inclusief de Sportsvan, 12.432 exemplaren verkocht. Op plek twee vinden we de Renault Clio met 10.730 verkochte exemplaren. Plek drie, vier en vijf gaan naar de Volkswagen Polo (9.945 stuks), de Opel Astra (9.893 stuks) en de Volkswagen Up (8.638 stuks).

