Facelift voor Lexus NX in zicht Aangescherpte NX debuteert in China

De Lexus NX is inmiddels alweer enkele jaren onder ons en zijn scheppers zijn van mening dat het model een facelift kan gebruiken. We krijgen vandaag een eerste glimp te zien van de opgewaardeerde cross-over.

In 2014 onthulde Lexus de NX, een kleine broer van de cross-over RX. Met zijn scherpe lijnen en soortgelijke vouwen volgde de NX de designweg die Lexus met huidige generatie IS insloeg. Die laatste werd in Parijs in gefacelifte vorm gepresenteerd. In april is tijdens de beurs Auto Shanghai de vernieuwde NX te zien.

Lexus heeft het over wijzigingen aan zowel het interieur als het exterieur. Het lijkt erop dat de NX nieuwe, kleinere koplampunits meekrijgt met een nieuwe indeling. De led-strip die net als bij de IS onder de koplamp is geplaatst, lijkt ook te worden veranderd. Hij wordt onderbroken door een stuk bumper en de lijn lijkt vervolgens verder te gaan in een stuk chroom.