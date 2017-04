Slideshow

Eindelijk: Dodge Challenger Demon officieel! 's Werelds snelst accelererende productieauto

Zelden heeft een voor Nederland niet bijster relevante auto tot zoveel berichten op deze site geleid als de Dodge Challenger Demon. Hoezeer de auto die aandacht verdient, blijkt echter wel uit de officiële specificaties. Dit is ‘m!

In de afgelopen periode gaf Dodge iedere dag een teaservideo vrij waarin een aspect van de Demon werd behandeld. Daarnaast is de auto al eens ongecamoufleerd voorbij gekomen en lekte maandag één van de bovenstaande foto's uit. Vandaag komt er dan eindelijk een einde aan het lange wachten, want de timer op Dodge's teasersite is tot stilstand gekomen.

Hou je vast: de overtreffende trap van de al vrij gestoorde Challenger Hellcat heeft een V8 die dankzij een nog grotere compressor 840 Amerikaanse pk's en ruim 1.040 Nm koppel levert. De auto knalt daardoor in 2,3 seconden van 0 naar 60 mp/h (96 km/h), wat volgens Dodge betekent dat hier de snelst accelererende productieauto staat. Inderdaad zijn zelfs auto's als de Lamborghini Aventador SV of Tesla Model S P100D nipt minder snel. Ook de op de dragstrip is deze Challenger onverslaanbaar: de voor Amerikanen zeer belangrijke kwartmijl in 9,65 seconden af, wederom een record voor productie-auto's. Wie zichzelf op deze manier laat afschieten, krijgt krachten van 1,8 g te verwerken én doet een heuse 'wheelie'. Inderdaad: de extra smalle dragrace-voorwielen komen los...

Met een speciale, effectievere Launch Control, een koelsysteem dat z'n gelijke niet kent en een extreme drang naar gewichtsbesparing die zelfs de passagiersstoel de kop kostte, is de Demon sowieso een auto die geheel voor de dragstrip ontworpen lijkt. Des te zuurder is het dat de auto vanwege z'n bizarre prestaties bij voorbaat door de National Hot Rod Association is uitgesloten van deelname, maar dat ziet Dodge als een compliment. Om ongelukken op de openbare weg te voorkomen, krijgen alle Demon-kopers vooraf een training op een circuit aangeboden. De hoeveelheid kopers is overigens kunstmatig beperkt: Dodge wil jaarlijks maximaal 3.000 Amerikaanse en 300 Canadese kopers blij maken met dit monster.