Eerste Bugatti Chiron op Nederlands kenteken Spekker van de staatskas

Nederlandse Chiron-liefhebbers opgelet: het eerste exemplaar van Bugatti's hypercar is op Nederlands kenteken gezet!

Eind februari kwam er een eind aan de regeerperiode van de Bugatti Veyron. 'De snelste productieauto ter wereld' werd opgevolgd door een auto die de Veyron op elk vlak wist te overtreffen. Daarmee werd met 1.500 pk en 1.600 Nm de Chrion-dynasty ingeluid.

Via de AutoWeek Kentekencheck werd onlangs het eerste kenteken van een Nederlandse Chiron ingevoerd. Het betreft een blauw exemplaar dat op 12 april werd geregistreerd. Pon Luxury Cars bevestigt aan AutoWeek dat het om het eerste exemplaar gaat dat in ons land op kenteken is gezet. Logischerwijs wilde de importeur niets kwijt over de ongetwijfeld dolgelukkige eigenaar. Helaas hebben we (nog) geen beeld van de auto. Met een bpm van net geen 180.000 euro zal de beheerder van de staatskas vast ook heel tevreden met de aanwinst zijn.

