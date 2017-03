Slideshow

Dít is de nieuwe Volvo XC60! Perfect in lijn met XC90

Volvo heeft het doek gehaald van een van zijn belangrijkste modellen: de nieuwe tweede generatie van de XC60!

Gisteren dook al een zijaanzicht van de nieuwe Volvo XC60 op, een afbeelding die bevestigde wat we al wisten. Gooi de uitgaande XC60 in de blender met de XC90 en de nieuwe XC60 is geboren. Het is qua design een doorontwikkeling van zijn voorganger. Aan de achterzijde zien we opnieuw hoge lichtunits, exemplaren die nu ook horizontaal in de klep doorlopen zoals bij de V90.

Net als de op stapel staande nieuwe generaties van de S60 en V60 staat de XC60 op het modulaire SPA-platform, een basis waar de hele 90-serie gebruik van maakt. De nieuwe 40-serie komt op een ander platform te staan, een basis die de naam CMA draagt.

Volvo geeft de tweede generatie XC60 nieuwe veiligheidssystemen mee. Zo krijgt hij een uitgebreide versie van City Safety, een actief veiligheidssysteem dat in staat is bij snelheden van 50 tot 100 km/h een obstakel te ontwijken als automatisch remmen niet afdoende is. Dan is er Oncoming Lane Mitigation, eveneens een nieuw systeem voor de XC60. Het helpt aanrijdingen te voorkomen met voertuigen op de tegemoetkomende rijbaan. Tussen snelheden van 60 tot 140 km/h stuurt de XC60 automatisch terug naar de eigen rijbaan als die onbedoeld verlaten is. Tot slot is er Blind Spot Information System, dat de XC60 wegstuurt van obstakels in de dode hoek.

Later dit jaar breidt Volvo de modellenfamilie uit met een nieuwe XC40 voor de 40-serie, een lijn waarvan we in de vorm van de 40.1 en 40.2 Concepts al twee voorproefjes te zien kregen.

Dit bericht wordt aangevuld.

Video