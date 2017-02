Slideshow

Dít is de Mercedes-Maybach G650 Landaulet Languit open uitzwaaien!

Mercedes-Benz neemt op wel heel bijzondere wijze afscheid van de G-klasse. Met een heuse Maybach-variant brengt Mercedes-Benz een eerbetoon aan zijn stokoude offroader.

Een krappe week geleden verscheen op internet al een eerste afbeelding van deze op zijn zachtst gezegd opmerkelijke Mercedes-Maybach G650 Laundaulet en vandaag hebben we de offroad-laundaulet in zijn geheel in de smiezen!

Mercedes-Benz heeft overigens wel een bepaalde voorliefde voor bijzondere G-klasses. Zo kregen we eerder al de zeswielige G63 6x6 voorgeschoteld, gevolgd door de eveneens opvallende 4X4². Het is voor het eerst dat de G-klasse een Maybach-behandeling krijgt.

In het vooronder van deze jolige geweldenaar houdt zich dezelfde 630 pk en 1.000 Nm sterke 6,0-liter V12 schuil die ook de G65 van prehistorische kracht voorziet. Wegens het feit dat dit een Maybach-versie en geen AMG-editie is, plakt Mercedes de naam G650 op de Landaulet. Het laatste deel van zijn naam geeft weer dat er stevig aan de G-klasse is gesleuteld. Autoland krijgt in Geneve de kans zich te vergapen aan deze extra lange versie met een dak dat ongeveer vanaf de B-stijl geopend kan worden. De nieuweling meet 5,35 meter in de lengte en is daarmee 67 cm langer dan een reguliere vijfdeurs G-klasse. Ook de wielbasis neemt stevig toe, en wel met 58 cm tot 3,43 meter.

Zoals in elke Maybach het geval is, draait alles om de passagiers. Wie achterin de G650 Landaulet plaatsneemt, wordt getrakteerd op uit de S-klasse afkomstige zetels. Mercedes-Benz geeft de achterpassagiers eigen infotainmentschermen, tafeltjes en bekerhouders die je drankje zowel warm als koud kunnen houden. Met een druk op de knop scheidt een glazen wand de chauffeur van de passagiers.

Wie heftig onder de indruk is geraakt van deze G650 Landaulet, die moet snel handelen. Er worden slechts 99 exemplaren geproduceerd.