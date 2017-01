Slideshow

De meest gestolen auto's van 2016 Criminelen gaan voor Duits

Het is natuurlijk een twijfelachtige eer als een auto het meest gestolen wordt. Toch interessant om te weten: deze merken en modellen werden in 2016 het vaakst gestolen.

In 2016 was Volkswagen niet alleen het populairst onder de eerlijke autokopers, want ook autodieven stapten er het liefst in, blijkt uit cijfers van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. 2.613 Volkswagens wisselden onrechtmatig van eigenaar. Op grote afstand vinden we op plaats 2 BMW terug met 796 gestolen auto's. Vlak daarna komt Audi, met 754 stuks. Vooral eigenaren van een Audi in Quattro-uitvoering moeten oppassen: in 2016 hadden die een diefstalrisico van 2,63 procent.



Top 10 merken

Merk Aantal gestolen Volkswagen 2.613 BMW 796 Audi 754 Renault 562 Opel 512 Mercedes-Benz 452 Peugeot 450 Seat 373 Toyota 326 Ford 255

Meest gestolen modellen



Spitsen we toe op de modellen die het meest in trek waren bij criminelen, dan treffen we de Volkswagen Golf op de eerste plaats. Daar werden er 1.212 van gestolen. Dat is net iets minder dan de helft van alle gestolen Volkswagens. Op de tweede plaats ook een Volkswagen: de Polo met 929 stuks. Op de derde plaats staat de BMW 3-serie, waar er 352 van werden gestolen.



Kijken we naar het hoogste diefstalrisico, dan staat de Audi A5 bovenaan. Van de 11.660 geregistreerde A5's werden er namelijk 144 (1,23 procent) gestolen in 2016.



Top 10 modellen (aantallen)

Merk + model Aantal gestolen Volkswagen Golf 1.212 Volkswagen Polo 929 BMW 3-serie 352 Opel Corsa 292 Renault Clio 234 Audi A4 203 Seat Ibiza 178 BMW 1-serie 146 Audi A5 144 Seat Leon 128



Top 10 modellen (percentage)

Merk + model Percentage gestolen Audi A5 1,23% Volkswagen Polo 0,37% Volkswagen Golf 0,36% BMW 1-serie 0,34% Audi A4 0,28% Seat Leon 0,28% BMW 3-serie 0,26% BMW 5-serie 0,21% Seat Ibiza 0,21% Mercedes-Benz C-Klasse 0,19%