Slideshow

Braziliaanse automarkt breekt tendens Van eindeloze daling naar kleine plus

Er brandt een lichtpuntje aan de Braziliaanse horizon. De automarkt laat daar voor het eerst voorzichtige groene cijfers zien.

Zo'n drie jaar lang heeft de Braziliaanse automarkt alleen maar rode cijfers laten zien. In het eerste kwartaal van dit jaar is dat niet anders. In de eerste drie maanden van 2017 werden volgens cijfers van Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) 459.816 nieuwe personenauto's verkocht, 1,1 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is echter de laatste maand van het eerste kwartaal, maart, die positieve cijfers laat zien.

In februari kochten Braziliaanse consumenten namelijk 6,1 procent meer auto's dan in dezelfde maand vorig jaar. De Chevrolet Onix bleek met net geen 15.000 verkochte exemplaren in maart de populairste auto van Brazilië te zijn. Op plek twee vinden we de Ka, een auto die in Europa als Ford Ka++ wordt verkocht. In Brazilië vonden 10.761 exemplaren een eigenaar. De Hyundai HB20, een auto die wij in Europa ook niet kennen, staat op plek drie met 10.638 stuks. De Renault Sandero en Volkswagen Gol nemen respectievelijk plek 4 en 5 in.