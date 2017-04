Slideshow

BMW M4 CS gepresenteerd! Tussen M4 en en M4 GTS

BMW schuift de M4 CS naar voren, een nieuwe variant van de M4 die het gat tussen de M4 Coupé en de M4 GTS opvult.

Er is altijd ruimte voor nóg een variant, moet BMW gedacht hebben toen het de M4 CS op de agenda zette. De 431 pk sterke M4 is in combinatie met het Performance Package al goed voor 450 pk. Daarboven vinden we de 500 pk sterke M4 GTS. De zes-in-lijn in deze nieuwe M4 CS valt daar met 460 pk mooi tussenin.

Met zijn nieuwe vermogen sprint de M4 CS in 3,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Het Drivers Package is standaard aanwezig. De topsnelheid is vastgesteld op 280 km/h. Het gemiddeld verbruik ligt op 8,4 l/100 km. Schakelen gaat in de CS altijd middels de MCT-transmissie met dubbele koppeling.

De M4 CS krijgt standaard het adaptieve M-onderstel mee. Ook M Dynamic Mode behoort tot de standaarduitrusting. Volgens BMW heeft dit er mede aan bijgedragen dat de nieuweling een tijd van 7 minuten en 38 seconden heeft neergezet op de Nürburgring.

De lichtmetalen wielen meten 19 inch aan de voorzijde en 20-inch achter. Eromheen zijn Michelin Pilot Sport Cup 2-banden gevouwen. Liever minder extreme banden? Vink dan de 'gratis optie' aan en ga voor Michelin Sport-banden. In het interieur vinden we met leer en Alcantara beklede stoelen en een treklus vervangt een reguliere deurgreep.



De Nederlandse prijs volgt in een later stadium.