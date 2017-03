Slideshow

BMW 2-serie Active Tourer haalt frisse neus Lichte wijzigingen op komst

Er is een facelift op komst voor de BMW 2-serie, dus dan kan de Active Tourer natuurlijk niet achterblijven. Net als bij zijn kleine broer zijn de wijzigingen minimaal.

Eind vorig jaar zagen we voor het laatste een licht afgeplakte BMW 2-serie voorbij rijden. Om daar de veranderingen te spotten, moesten we vooral naar de lampen kijken. Bij de Active Tourer is dat niet anders.



Net als bij de reguliere 2-serie krijgt de Active Tourer nieuwe koplampen mee. De ronde lichtbundels in de huidige koplampen zijn hoekiger van vorm en lijken nu standaard over leds te beschikken. Hoewel BMW ook de hele voorbumper en een gedeelte van de achterbumper heeft gecamoufleerd, is er daar zo op het oog niks of weinig nieuws onder de zon.



De testauto op deze foto's maakt er dankzij een aantal stickers geen geheim van dat het gaat om de plug-in hybride 225xe. Dat men juist met die auto aan het testen is, kan erop wijzen dat de aandrijflijn - een 136 pk sterke 1,5-liter driecilinder, gekoppeld aan een 88 pk sterke elektromotor - nog eens tegen het licht is gehouden. We wachten het af.