Bentley Continental GT Supersports is los! Sterkste, snelste én lichtste

Bentley lijkt de werkweek af te willen sluiten met een stevige spektakelstuk en schuift de Continental GT Supersports naar voren!

Van de vorige generatie Continental GT lanceerde Bentley in 2009 de Supersports, een overtreffende trap van de Britse coupé die 630 pk en 800 Nm uit zijn 6,0-liter metende W12 wist te persen. Nu is ook de actuele Continental GT getrakteerd op een Supersports-versie!

Zo'n acht jaar later is een Continental GT Supersports niet 630 pk, maar 710 pk en 1.017 Nm sterk. Daarmee is het niet alleen de sterkste Bentley ooit, maar ook een van de snelste. De Supersport weet in 3,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h te denderen. Zijn topsnelheid ligt op 336 km/h. Bentley heeft direct ook een Continental Convertible Supersports aangekondigd. Bij de vorige generatie Continental GT zat er drie jaar tussen de onthulling van de dichte Supersports en de opengewerkte variant. De Convertible Supersports heeft 3,9 seconden voor de bekende 0-100-sprint nodig.

De W12 profiteert van nieuwe turbo's en een nieuw koelsysteem. Verder geeft Bentley de Superspots torque-vectoring mee, een systeem dat van de Continental GT3-R is geleend. Op optisch vlak is de nieuwe Brit eveneens indrukwekkend. We zien sportieve bumpers, een achterspoiler en 21-inch lichtgewicht lichtmetalen wielen, exemplaren die 20 kilo lichter zijn dan een reguliere set lichtmetalen exemplaren. De Continental GT Supersports is al met al de lichtste Continental GT ooit, al is 2.280 kilo nog altijd een fors gewicht.