Slideshow

AutoWeek-lezer spot: Nieuwe Mercedes GLE-klasse Breedgeschouderd

AutoWeek-lezer Alexander van Schooneveld had gelukkig zijn camera paraat toen hij in Duitsland de hagelnieuwe Mercedes GLE-klasse spotte.

De GLE-klasse die Mercedes-Benz nu in de showrooms heeft staan, is in feite een aangescherpte ersie van de M-klasse die sinds 2011 in de Mercedes-familie te vinden is. Aan een nieuwe generatie wordt hard gewerkt, een auto die we dankzij AutoWeek-lezer Alexander van Schooneveld vandaag van wel heel dichtbij kunnen bekijken.

De nieuwe GLE-klasse blijft trouw aan het bekende GLE-recept. Opnieuw zien we een SUV van BMW X5-formaat, al overgiet Mercedes-Benz het geheel ditmaal met een duidelijk afgerondere designtaal. Daarmee past de nieuwe GLE uiteraard beter bij de rest van Mercedes' SUV-gamma. Mogelijk wordt de nieuwe GLE-klasse al in september onthuld tijdens de IAA van Frankfurt. Volgend jaar verwachten we de SUV, die dankzij een nieuw modulair platform behoorlijk wat kilo's verliest, in de Nederlandse showrooms te zien. In een later stadium krijgt de auto uiteraard gezelschap van een sportiever gelijnde GLE Coupé.