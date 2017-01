Slideshow

Audi presenteert Q8 Concept Eindelijk mee op de 'SUV Coupé'-stroom

Audi parkeert in Detroit de Q8 Concept, de voorbode van een productiemodel dat ongetwijfeld dezelfde naam draagt. De Q8 is Audi’s kijk op de X6-achtigen van deze wereld en krijgt dus ook een soortgelijke daklijn mee.

De SUV-met-aflopende-daklijn is al jaren een beproefd concept bij BMW en ook Mercedes doet gezellig mee, maar Audi liet het tot nu toe afweten op dit gebied. Dat verandert in de nabije toekomst als de Q8 verschijnt. Dat deze voorbode al grotendeels weggeeft hoe die auto eruit komt te zien, bewijzen de spionagebeelden.

Voor dee Q8 Concept gaat op wat voor iedere nieuwe Audi geldt: hij is direct herkenbaar als Audi. Sommigen zullen dat saai noemen, anderen vinden het prachtig, maar feit is dat deze auto nu al keurig tussen de rest van het gamma past. De grote, platte vlakken zijn helemaal Audi-anno-nu en dat geldt ook voor de extra brede grille. De concept-car krijgt onder de koplampen nog wat extra instroomopeningen mee. Van opzij valt op dat de achterruit weliswaar erg plat ligt, maar dat de daklijn minder extreem lijkt af te lopen dan bij eerdergenoemde concurrenten. De achterzijde van de showauto krijgt een doorlopende achterlichtpartij mee, maar het is de vraag of dat kenmerk het productiestadium gaat halen.

Het interieur plaatst vier inzittenden in een wereld vol touchscreens en ingenieuze verlichtings-oplossingen. Uiteraard maakt Audi's 'Virtual Cockpit', het digitale instrumentarium, onderdeel uit van de feestvreugde. Ook onderhuids speelt elektronica een grote rol, want de Q8 Concept krijgt een plug-in hybride aandrijflijn mee. De 3.0 TFSI met 333 pk en 500 Nm wordt ondersteund door een elektromotor die zo'n 136 pk op de been brengt. Samen zijn de krachtbronnen goed voor zo'n 450 pk en een stevige 700 Nm. Zelfs de prestaties zijn al bekend: de Q8 Concept sprint – in ieder geval in theorie- in 5,4 seconden van 0 naar 100 km/h en heeft een top van 250 km/h. Behalve de aandrijflijn wordt ook het onderstel tot in detail beschreven in het persbericht, wat maar weer onderstreept hoe dicht deze Q8 bij het productiemodel staat.