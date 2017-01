Slideshow

'Alpine A120 staat in Genève' Deelnemerslijst verraadt primeur

De eerste auto van het herrezen Alpine houdt de gemoederen al lange tijd bezig. De Vision Concept die we in 2016 te zien kregen lijkt in maart eindelijk op te drogen in een definitieve productie-auto.

​Al in februari vorig jaar schemerde de Alpine Vision Concept voor het eerst door. Later kregen we zelfs de kans om jullie een rij-impressie van de Franse sportieveling aan te bieden, maar van een definitief productiemodel is nog altijd geen sprake. Dat betekent dat de auto langer op zich laat wachten dan voorspeld, want in oktober leek het er nog op dat we de 'A120' voor het einde van het jaar te zien zouden krijgen.

Dat feest ging dus niet door. In maart, tijdens de Autosalon van Genève, lijkt er aan het lange wachten alsnog een eind te komen. Alpine heeft namelijk een stand op de belangrijkste autoshow van Europa. Iets anders dan de productieversie van de nieuwe sportauto kan daar eigenlijk niet staan. We wachten in spanning af!