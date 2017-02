Slideshow

Aflossing: dít is de Alpine A110! Franse sporter knipoogt naar verleden

De PR-afdeling van Alpine vuurde de laatste maanden een mitrailleursalvo aan teasers op autoland af. Vandaag is de eerste sportieveling van het herboren sportmerk officieel in beeld gebracht!

Eerlijk is eerlijk: het uiterlijk van de eerstgeborene van het teruggekeerde Alpine mag geen verrassing meer heten. We hebben al diverse keren studiemodellen gezien die het design uit de doeken deden, de laatste keer in de vorm van de Alpine Vision. Nu zien we de auto eindelijk voor het eerst in productievorm, een moment dat samenvalt met de bekendmaking van de naam van de sportieve Fransman.

A110. Zo gaat de aanstaande Alpine heten. Met zijn modelnaam verwijst Alpine terug naar de originele A110, misschien wel het belangrijkste model dat Alpine door de jaren heen heeft geproduceerd. De oer-A110 werd tussen 1961 en 1977 geproduceerd. Meer informatie over de A110 blijft nog even achterwege. Wel weten we dat de spierbundel een geblazen viercilinder als kloppend hart krijgt.