Afgestoft: Fiat Downtown Concept (1993) Elektrische stadsauto is concept van alle tijden

Er zijn twee thema's die tijdens de Autosalon van Genève constant terugkomen: elektrische aandrijflijnen en slim stadsvervoer. Is dat alleen iets van deze tijd? Nou, nee hoor, want daar had men bijvoorbeeld in 1993 ook al duidelijke ideeën over.

De afgelopen week stond onze site bomvol met nieuws uit Genève. Naast de onthullingen van productiemodellen en dikke supercars, zijn er ook veel auto's meegenomen die de toekomst van de stadsauto laten zien. De Volkswagen Group nam bijvoorbeeld de zelfrijdende en volledig elektrische Sedric Concept mee, Toyota laat slim elektrisch stadsvervoer met een sportief tintje zien met de i-TRIL en Airbus schotelt ons de rij- en vliegcombinatie Pop.Up voor. Drie behoorlijk verschillende toekomstvisies, maar allemaal elektrisch en bedoeld om het leven van de drukke stadsbewoner eenvoudiger te maken.



In 1993 ging de Autosalon er iets anders aan toe. Naast onder andere de Aston Martin DB7, de Ford Mondeo en de Volvo 850 was er namelijk ook een bijzonder vormgegeven, volledig elektrische conceptauto van Fiat. Deze creatie luisterde naar de naam Downtown, en die was zo gek nog niet. Chris Bangle, die later onder andere de veelbesproken BMW 7-serie E65 zou tekenen, was verantwoordelijk voor het ontwerp. Dat Bangle zich bij het ontwerpen weinig aantrekt van de gevestigde orde, spat van de Downtown af. Samen met Roberto Gioloto zette hij het hoge bolletje met platte neus op papier.



Ideaal voor in de stad natuurlijk, zo'n kleine auto. Je zal het misschien niet direct geloven, maar de Downtown bood plek aan drie inzittenden! Dat kreeg men voor elkaar dankzij een McLaren F1-achtige indeling: de bestuurder voorin in het midden, met schuin daarachter twee stoelen voor de passagiers. Ideaal, want op deze manier kon de lengte van de Downtown beperkt blijven tot nog geen drie meter. Net zo doordacht was de aandrijflijn. Een elektromotor met een vermogen van 9,6 pk gaf het 700 kilo zware autootje een topsnelheid van 100 km/h. Op die snelheid ging de natrium-zwavelaccu natuurlijk wel snel leeg, maar met een snelheid van 50 km/h moest je in theorie 300 kilometer kunnen afleggen. Behoorlijk respectabele cijfers voor die tijd!