Afgestoft: Bentley Continental SC 'Soaked Carpet'

De Bentley Continental uit de jaren ’90 was een enorm grote, loodzware, peperdure en vooral oer-Britse coupé. Kortom: een Bentley in de meest traditionele zin van het woord. De knettergekke SC-versie lijkt te spotten met die oude waarden.

Eigenlijk verschilt een SC nauwelijks van de reguliere Continental T, maar het uitneembare middendeel van het dak verandert alles. Targadaken als deze kwamen in de jaren 90 wel vaker voor, maar in het rijtje Porsche 911, Toyota Supra, Pontiac Firebird en Ferrari 348 is de tweedeurs limousine van de Britten een heel vreemde eend in de bijt.

De 'Sedanca Coupé' is gebaseerd op de Continental T, de versie met de korte wielbasis dus. Want inderdaad: deze coupé was er ook in een langere variant, de Continental R. Bentley maakte zich er niet gemakkelijk vanaf en gaf de bijzondere SC een glazen dakpaneel.

De Continental T hoorde in standaard vorm al tot de duurste en meest exclusieve auto's ter wereld, maar de SC deed daar nog een schepje bovenop. In totaal werden er 79 exemplaren gebouwd, waarvan 6 onder het – het kan altijd – nóg exclusievere Mulliner-label. Met name van opzij is de Continental SC een opmerkelijke verschijning, want de eens zo vloeiende daklijn wordt op brute wijze onderbroken door het gat dat het glazen dakpaneel achterlaat. De bijnaam die de auto al snel kreeg, de Bentley Continental 'Soaked Carpet', doet vermoeden dat er ook op de afdichting van dat paneel nog wel wat aan te merken was.