Aangescherpt: BMW 4-serie Subtiele wijzigingen voor nieuw modeljaar

BMW heeft de 4-serie op een aantal punten aangepakt: een sportiever onderstel, vernieuwd infotainmentsysteem en nieuwe ledverlichting.

De uiterlijke wijzigingen voor het nieuwe modeljaar van de BMW 4-serie vinden we vooral in de verlichting. Zo zijn zijn de koplampen optioneel met ledverlichting leverbaar, in plaats van xenon, en zijn led-achterlichten en led-mistlampen standaard. De voor- en achterbumper zijn ook iets anders getekend. Twee nieuwe kleuren, Snapper Rocks Blue en Sunset Orange, en twee nieuwe sets lichtmetalen wielen maken het visuele feest af.



In het interieur is, naast wat meer chroom in de afwerking en dubbele stiksels op het dashboard, vooral de nieuwe bediening (zoals in de 5-serie) van het display dat in het oog springt. Het 'tegelmenu' is naar wens aan te passen aan de persoonlijke voorkeur. Daarnaast is er een drietal nieuwe kleurstellingen voor het interieur leverbaar. BMW meldt verder dat een digitaal intrumentenpaneel optioneel leverbaar is. Dat vervangt de analoge klokken en kan, afhankelijk van de geselecteerde rijmodus, tal van relevante gegevens laten zien.



Op technisch vlak zit het nieuws in de ophanging van de 4-serie Coupé en de Gran Coupé: die is iets aangepast. BMW zegt dat het de wegligging sportiever maakt, maar het aan comfort niet inboet. De vernieuwde 4-serie staat in de tweede helft van maart bij de dealer. Nieuwe prijzen worden nog bekendgemaakt.