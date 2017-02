Slideshow

Heel Holland scheurt

Heeft het CJIB nog enig gezag? Na een hysterisch drukke maand met duizenden snelwegkilometers is mijn conclusie dat de afschrikkende werking van het flitswezen het nulpunt nadert. Ik zie wat ik zie: Nederland geeft weer gas. Dankzij die 130 km-zones mogen

Draait de economie zo goed dat we het risico weer aandurven, of ben ik zo langzaam? Ja, dat ben ik, en dat zou het beeld kunnen vertekenen. Ik heb allang ontdekt dat 110 rijden op de rechterbaan de meest ontspannende manier is om lange trajecten af te leggen. Ik pak de linkerbaan alleen om truckers in te halen, verder is het daar voor rustzoekers niet meer te harden, gekkenhuis. En de ergste feestbeesten zijn gek genoeg net niet de merken waarvan je het verwacht.

Leasemaatschappij Athlon publiceerde afgelopen november een lijst van merken die de meeste boetes scoren. Met enige verbazing zag ik dat de top vijf werd bezet door Tesla, Land Rover, BMW, Audi en Alfa Romeo. Die uitslag strookt niet helemaal met mijn veldwaarnemingen.

Onderweg zie ik er grofweg drie groepen uitspringen. Ten eerste de plugins; met de Outlander PHEV, de Volvo V60 Hybrids en de XC90 T8 wordt bovengemiddeld hard gereden. Ten tweede de leasemiddenklasse: kleinere diesels die in hun topjaren 14 % bijtelden – Focus, Ibiza, Mégane, V40 – en, heel opvallend, nieuwe Octavia's. Ten derde, maar niet zo dominant als het cliché wil, de usual suspects in Audi's en BMW's – en sinds kort Tesla's.

Ik zie wetenschappelijk verklaarbare patronen. Drie factoren bepalen in variabele wisselwerking het rijgedrag: vermogen, temperament en kostenbewustzijn. Je kunt hard rijden omdat het zo makkelijk gaat of omdat je het niet merkt; Tesla. Je kunt hard rijden omdat je van hard rijden houdt; Audi en BMW. Of je plankt omdat het niks kost; plugins en zuinige leasediesels. Vooral in de laatste categorie zijn de bestuurders bovendien vaak jong en energiek, dat wil je vieren. Geen probleem, nu de gewoonste burgerbak dankzij de turbo al bloedsnel is. Mensen zijn mensen en omdat ze het zijn, ik ken het probleem, gaan ze hun grenzen overschrijden; voorwaarts mars!

Wat heerlijk die gedachten met een schoon geweten uit te kunnen spreken. Zelf heb ik al maanden geen verkeersboete ontvangen. De wetenschappelijke verklaring zal wel zijn dat ik een rationeel mens ben. Al hoop ik stiekem dat het racevirus me weer te pakken krijgt. Dit is niet normaal, ik voel me bijna schuldig. Slome duikelaar.