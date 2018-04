Rijden met Renault-klassiekers - Special

In de buurt van de Renault-fabriek in Flins, vlakbij Parijs, kregen we de kans om te rijden met vier klassiekers uit de eigen collectie: een Frégate Domaine uit 1957, een 4CV uit 1961, een 16 uit 1966 en een Vijfje uit 1977. Daarnaast namen we een kijkje in de werkplaats waar de old- en youngtimers worden geprepareerd en namen we plaats in een originele Type AG1 FL 'Taxi de la Marne' uit 1910.

Over de videoplayer Meld een probleem