Land Rover Experience Peru 2017 Vlog 4 - Special

Om het jaar organiseert Land Rover de Experience Tour, waarbij per Discovery de mooiste en ruigste wegen van een bepaald land worden verkend. Deze keer is dat Peru, waar het oorspronkelijke plan om de jungle te doorkruisen al na een dag de prullenmand in kan. Het alternatief is gelukkig niet minder spectaculair. In vier vlogs neemt Michiel Willebrands je mee op zijn avontuur.

Wat een onbeschrijfelijk mooie ervaring was dat gisteren, het bedwingen van die immense duinenzee. Na een korte maar goede nacht in een eenvoudig tentje aan de waterkant is de laatste dag van ons avontuur aangebroken. De route loopt langs de kustlijn naar Pisco, waar we de Discovery’s achterlaten om zelf door te vliegen naar Cusco.

