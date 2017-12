Land Rover Experience Peru 2017 Vlog 3 - Special

Om het jaar organiseert Land Rover de Experience Tour, waarbij per Discovery de mooiste en ruigste wegen van een bepaald land worden verkend. Deze keer is dat Peru, waar het oorspronkelijke plan om de jungle te doorkruisen al na een dag de prullenmand in kan. Het alternatief is gelukkig niet minder spectaculair. In vier vlogs neemt Michiel Willebrands je mee op zijn avontuur.

De route van gisteren was soms betoverend mooi, maar het overwegend strakke asfalt was geen uitdaging voor de 4x4-capaciteiten van de Discovery – en dat is toch waarvoor we hier zijn gekomen. Gelukkig doemt er vandaag een zee van tientallen meters hoge zandduinen op, een mooie gelegenheid om de banden af te laten en de ‘zand-stand’ van het Terrain Response-systeem te testen.

