Land Rover Experience Peru 2017 Vlog 2 - Special

Om het jaar organiseert Land Rover de Experience Tour, waarbij per Discovery de mooiste en ruigste wegen van een bepaald land worden verkend. Deze keer is dat Peru, waar het oorspronkelijke plan om de jungle te doorkruisen al na een dag de prullenmand in kan. Het alternatief is gelukkig niet minder spectaculair. In vier vlogs neemt Michiel Willebrands je mee op zijn avontuur.

Omdat de jungle door de hevige regenval onbegaanbaar is geworden, moet de organisatie plan B uit de kast trekken: terug naar de kust, waar in de week hiervoor de eerste ‘leg’ van de Land Rover Experience Tour is verreden. Dat betekent dus geen oerwoud vol regen en modder, maar een droge oversteek over goed begaanbare wegen richting de onmetelijke zandduinen rond Pisco. Hoewel de verbindingsroute van vandaag geen enkele aanspraak doet op de terreincapaciteiten van de Discovery, zijn de uitzichten ronduit adembenemend.

