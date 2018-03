BMW 1-serie - Spionage

BMW staat sinds enige tijd niet meer voor standaard achterwielaandrijving. Binnenkort moet ook de 1-Serie er aan geloven, waarschijnlijk zien we de eerste 'Einser' met voorwielaandrijving in 2019. Hij staat dan op hetzelfde platform als de Mini Countryman, dus reken erop dat diens drie- en viercilindermotoren op het menu komen te staan, evenals (plug- in) hybride varianten. Voor liefhebbers van zescilinder-BMW's ook al slecht nieuws, want de kans dat een zescilinder overdwars in de auto past lijkt klein. Reken in plaats daarvan op een geblazen viercilinder en xDrive vierwielaandrijving. Als goedmaker(tje) verwachten we flink meer ruimte voor de achterpassagiers en ook de bagageruimte zal er naar verwachting op vooruitgaan. De beelden die onze spionagefotograaf in het noorden van Europa vastlegde, geven in ieder geval vast een indruk van hoe de kleine BMW eruit zal komen te zien.

Over de videoplayer Meld een probleem