Volvo XC60 T8 Twin Engine Plug-in-power blijft prettig

De vraag naar plug-in hybrides lijkt door het wegvallen van het lagere bijtellingstarief misschien te zijn ingestort, maar toch is de Volvo XC60 T8 Twin Engine een zeer interessante versie. Hij kost minder dan de T6 waarmee hij de verbrandingsmotor deelt en voegt daar een 87 pk sterke elektromotor bij de achteras aan toe.

Lang leve de Nederlandse bpm-regeling. De autobelasting is gerelateerd aan de CO2-uitstoot en dat betekent: hoe lager de uitstoot is, des te gunstiger een auto is geprijsd. Zo kan het gebeuren dat de XC60 Twin Engine met veel complexere techniek minder kost dan de T6. Voor in de T8 zit net als bij die T6 de krachtigste benzinemotor die Volvo levert. Dat is een tweeliter viercilinder met turbo en compressor die 320 pk levert. Bij de achteras zit een elektromotor met 87 pk, en het totale vermogen komt daarmee op een indrukwekkende 407 pk. Het accupakket kun je opladen met een stekker en dat geeft de auto bij volle accu's een volledig elektrische actieradius van bijna 40 kilometer.

De critici zullen roepen dat zo'n plug-in in theorie zuinig is, maar in de praktijk net zo veel verbruikt als een stekkerloze versie. Toch speelt bij geen enkel concept de manier van gebruik zo'n belangrijke rol voor het verbruik als bij een plug-in hybrid. Wie altijd keurig stekkert en veel ritten van maximaal 40 kilometer maakt, komt elektrisch een heel eind. In de rijstand Pure zal de Volvo bij volgeladen accu's zoveel mogelijk op accukracht rollen, maar dan moet de bestuurder wel bedachtzaam met het gaspedaal omgaan. Iets te bruusk het gas intrappen leidt tot een bijspringende verbrandingsmotor.

Ook kan het handig zijn de auto voor te verwarmen, zodat bij de start niet de klimaatregeling, voorruitontwaseming of achterruitverwarming in actie hoeft te komen. Moet dat wel, dan springt de 320 pk sterke viercilinder kort aan, ook in de meest efficiënte rijmodus. De standen 4WD, Hybrid, Dynamic en Off Road zijn er ook nog. In Power verandert de SUV in een gretige auto, die razendsnel accelereert. Zo snel als de snelste in deze klasse, zoals de Audi SQ5 en de Mercedes GLC 43 AMG. Dat zijn overigens wel dynamischer ingestoken SUV's. Deze T8 levert met 407 pk weliswaar nog meer vermogen dan die twee dikke Duitsers, maar er zit niet zo'n sportieve gedachte achter deze plug-in hybride. Nadenken over energieverbruik is in de Volvo echt iets voor de bestuurder. Je kunt de energie van de accu's bewaren voor het rijden in de stad. Je kunt tijdens het rijden de accu bijladen. Dat moet je wel allemaal zelf regelen. Deze auto heeft niet, zoals de plug-ins van Mercedes-Benz of Porsche, een stand waarbij je door de navigatie te gebruiken de auto zelf het slimste programma kunt laten kiezen. Daarbij houdt de auto rekening met het type weg dat komt en bepaalt zo de combinatie van aandrijving. Dat samenspel gaat in deze Volvo goed, motor en achttrapsautomaat verstaan elkaar goed. De elektromotor werkt al net zo prettig samen met beide.

KRISTAL

De Volvo XC60 lijkt vanbinnen sterk op de XC90 en dat betekent dat een staand scherm in het midden als centrale commando-unit het fraaie dashboard domineert. Mooie materialen gebruikt Volvo in overvloed. Het draaiknopje in de ventilatieroosters is van echt metaal en dat betekent dat het erg koud kan aanvoelen. In de T8 zit een speciale knop van Zweeds kristal op het pookje voor de automaatbediening. Het is bijna krampachtig zoals Volvo benadrukt dat dit product uit Zweden komt. Het blauwgele vlaggetje zien we in de stoelen, en natuurlijk heeft ook de XC60 in de metalen uiteinden van de gordels het jaartal 1959 staan. In dat jaar kwam Volvo als eerste met veiligheidsgordels.

De XC60 voelt door de voorname werkplek en fijne zitpositie aan als een kleine XC90. Qua interieur staan de stoelen aan de top van het segment, het touchscreenmenu doorloop je niet zo makkelijk en snel als de bedieningssystemen van Audi, BMW en Mercedes-Benz, maar voor een aanraakscherm werkt het heel goed. Tesla en Volvo zijn op het gebied van touchscreens het verst. Je kunt de XC60 met luchtvering krijgen, net als de Audi Q5 en de Mercedes GLC. Eigenlijk is er geen onderdeel in het topsegment waarop Volvo niet meekomt.

Het comfort staat op een hoog niveau, de wegligging is goed, al zijn tegenwoordig de prijzen van Volvo daar ook naar. De T8 weegt meer dan 2.000 kilo en door de soepele afstelling van het onderstel krijg je nooit het idee in een topsporter te rijden. Voor de hoeveelheid ruimte hoef je dit type SUV overigens niet te kopen. In deze klasse draait het vooral om uitstraling en verwennerij. Bij het openen van de achterklep is het even slikken, zeker bij deze T8 Twin Engine met zijn accupakket en elektromotor bij de achteras. De bagageruimte slinkt ten opzichte van de andere uitvoeringen van de XC60 van 505 naar 468 liter. En met die 505 liter heeft de XC60 al één van de kleinste bagageruimtes in het segment. Maar ach, weinig ruimte hoort er nu eenmaal bij wanneer je een premiummerk bent.

Oordeel + Verfijnde aandrijflijn

Verfijnde aandrijflijn + Zeer comfortabel - Zwaar

Zwaar - Kleine bagageruimte