Volvo XC40

Met de XC40 heeft Volvo voor het eerst een compacte SUV in het gamma. Gezien het belang van dat segment is Volvo er veel aan gelegen het nieuwe model als een dijk neer te zetten. Dat het merk daarin is geslaagd, weten we na een dag rijden in de bergen rond Barcelona.

Vandaag maken we kennis met veel meer dan 'zomaar' een nieuw model. De XC40 is namelijk de eerste compacte SUV van Volvo, het begin van een nieuwe designlijn én de eerste Volvo op het nieuwe CMA-platform. Je kunt dan ook rustig stellen dat de XC40 een nieuw hoofdstuk is voor Volvo. Om te beginnen met de designlijn: de XC40 is weliswaar meteen herkenbaar als Volvo, dankzij onder meer de kenmerkende diagonaal-verticale achterlichten en de Thor hammer-koplampen, maar tegelijkertijd verschilt hij ook veel van zijn grotere broers XC60 en XC90. Dat is een bewuste keuze; waar de grotere SUV's vooral gedistingeerd ogen, moet de XC40 stoerder en tegelijkertijd toch aaibaar overkomen, vertelde ontwerper Robin Page ons eerder, tijdens de statische onthulling in Milaan.

Maar goed, mede dankzij de two-tonekleurstelling van het exemplaar dat wij vandaag rijden, ziet de XC40 er voor een Volvo opvallend jeugdig uit. Deze combinatie heet Amazon, genoemd naar de kleurstelling die ooit veel voorkwam op de illustere voorganger van die naam. Uit de kier tussen de motorkap en het linkervoorspatbord steekt een rubberen labeltje met de Zweedse vlag, alsof het een merkschoen is. Dat doet niets af aan het feit dat de XC40 in het Belgische Gent wordt gebouwd, maar het Zweedse sfeertje is er natuurlijk niet minder om.



DIGITALE KLOKKEN

Dat geldt met name voor het interieur, waar rust en overzichtelijkheid zijn gecombineerd aan de hand van erg mooie, vaak lichte materialen en een uitstekend afwerkingsniveau. Het staande scherm in het midden en de volledig digitale klokken zijn overgenomen uit de grotere Volvo's en zijn vanaf de eenvoudigste versie standaard. Bij het ontwerpen van het interieur hebben de ontwikkelaars met 120 gezinnen gesproken over hun behoeftes in een auto en daaruit is een aantal opmerkelijke dingen naar voren gekomen. Zo zit er in het dashboardkastje een uitklapbaar haakje waaraan je een tas kunt hangen. Onder de middenarmsteun schuilt een vak dat groot genoeg is om een doos tissues in weg te bergen. Ervoor vind je een uitneembare prullenmand en het vakje voor de pook bevat niet alleen een inductielader, maar is zodanig gevormd dat je er ook twee smartphones schuin in kunt zetten, waarbij die afleesbaar blijven zonder ze te hoeven oppakken.

De lagetonenspeakers zijn uit de deurpanelen verdwenen en vervangen door een enkel exemplaar in het schutbord. Daardoor is er veel meer opbergruimte in de portieren ontstaan. Alles moet een eigen, vaste opbergplek krijgen, dat was het idee erachter. Dat vind je ook in de kofferbak terug. De bodem kan verticaal worden gevouwen tot een schot, de hoedenplank past precies onder de bodem en tegen de zijwand zit een elastieken band om losse spullen vast te zetten. We maken ons rondje interieur af met een blik op de achterbank. Die is lekker ruim, voor zowel de knieën als het hoofd.

COMPROMIS

We rijden het grootste deel van onze kennismaking met de D4 met AWD en achttraps Geartronic. De volgende ochtend spoeden we ons met de T5 naar het vliegveld. Dat zijn niet de motoren waarmee Volvo in ons land grote aantallen gaat doen – dat wordt de driecilinder-T3 – maar op dit moment zijn alleen deze twee beschikbaar. De diesel is een Momentum-uitvoering, de benzine een R-Design en die heeft meteen ook een sportonderstel. We spreken daarover met Egbert Bakker, de Nederlander die al 33 jaar bij Volvo aan de onderstellen werkt en verantwoordelijk is voor de chassistechniek en -afstelling van de XC40. "Het onderstel van een SUV ontwikkelen is altijd weer een compromis zoeken. Het is het geijkte antwoord, ik weet het. Maar voor echt sportieve auto's hebben we het Polestar-label. De XC40 moet aanvoelen als een echte SUV, maar mag best wat dynamischer zijn dan de XC60 en XC90. Het feit dat hij minder zwaar en groot is, draagt daar al heel veel aan bij." De R-Design heeft dan wel een sportonderstel, maar ligt niet lager op de weg. "Dat doen we nooit met SUV's", verklaart Bakker. "Het sportieve karakter zit hem in andere veren, stabilisatoren en monotubedempers achter. Die reageren sneller dan de gebruikelijke twintubes." Die techniek is alleen mogelijk op de achteras, legt hij uit. "Maar daar is het ook het belangrijkst. Dat gewicht moet goed worden gedempt."

Goed nieuws voor Nederland: de T3 belooft weliswaar niet de spannendst gemotoriseerde

XC40 te worden, maar Bakker heeft hem wel hoog in het vaandel staan vanwege de rijdynamiek. "Toegegeven, mijn favoriet is de T5 R-Design, maar de voorwielaangedreven T3 heeft dankzij het lagere gewicht op de neus een bijzonder fijne balans." De jarenlange ervaring van Bakker is te voelen. De XC40 is een verrassend fijne auto om te rijden. Zelfs op slecht wegdek voelt het onderstel zijdezacht aan, bijna alsof je op luchtvering rijdt. De besturing is scherp en vrij direct, maar geenszins zwaar. De auto blijft steeds keurig neutraal en helt weinig over. Het is nog de vraag in hoeverre dat karakter overeind zal blijven met voorwielaandrijving, maar zoals Bakker al zei, heb je een lichtere motor en dus minder gewicht op de vooras.

Op de T4 met zijn 190 pk en 400 Nm hebben we ook weinig aan te merken. Hij is krachtig en soepel. Wel vinden we een minpuntje in de achttraps Geartronic-automaat. De schakelmomenten duren door de conventionele koppelomvormer vrij lang, waardoor ze nadrukkelijker aanwezig zijn dan bij de meeste concurrenten die met een dubbele koppeling werken. Opmerkelijk genoeg is dat trouwens minder te voelen in de T5, waarmee we de volgende dag kort rijden. Met de programmatuur valt het gat blijkbaar nog wel wat te verkleinen. De T5 die wij rijden, heeft overigens het eerdergenoemde R-Design-sportonderstel. Dat is enigszins communicatiever dan het standaard onderstel, maar nog steeds eerder comfortabel dan sportief. De motor zorgt met zijn 247 pk voor een dik feest. Hij maakt deze SUV echt razendsnel en voelt erg verfijnd aan, wat hem op de snelweg het karakter van een grotere SUV geeft.

VEILIGHEID

Volvo zou Volvo niet zijn als het niet zou uitpakken met veiligheidssystemen. Standaard zijn alle uitvoeringen voorzien van het City Safety-pakket met botswaarschuwing in combinatie met automatisch remmen, detectie van voetgangers, fietsers en grote dieren, rijbaanhulp en Cross Trafic Alert, dat bij het verlaten van onoverzichtelijke situaties verkeer detecteert dat van opzij nadert en ingrijpt wanneer je zelf niet remt. Optioneel zijn zaken leverbaar als Pilot Assist (semi-autonoom rijden door rijbaanhulp en adaptieve cruisecontrol) en een 360-gradencamera. Onze testauto heeft het allemaal. We hebben het allemaal geprobeerd en het werkt goed en gemakkelijk. Dat is des te belangrijker omdat Volvo nog steeds vasthoudt aan zijn eerdere, boude belofte dat in 2020 niemand meer gewond zal raken of overlijden in een Volvo. Verder zijn in alle XC40's zaken standaard als ledkoplampen en lichtmetalen 17-inchwielen. Die standaardversie is overigens niet weggelegd voor de early adopters. Het XC40-feest begint voor ons land in de laatste week van februari 2018 met de D4 en T5 die we vandaag reden, maar dan in speciale 'Intro-Editions', gebaseerd op de Momentum. De andere motoriseringen (D3 met 150 pk en T4 Geartronic met 190 pk) volgen spoedig daarna, maar de instapper T3 (net onder de veertig mille) met 156 pk laat tot halverwege volgend jaar op zich wachten.

Oordeel + Innovatief interieur

Innovatief interieur + Scherp en comfortabel onderstel - Beperkt zicht naar achteren

Beperkt zicht naar achteren - Automaat wat traag

