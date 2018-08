Landrot zonder watervrees Volvo V90 Cross Country T5 AWD Ocean Race

Hoewel deze Volvo V90 Cross Country vanwege zijn kleurenstelling haast als een concept-car oogt, is hij gewoon verkrijgbaar. De Ocean Race-versie zit vol verwijzingen naar de watersport.

De Ocean Race is een prestigieuze zeilwedstrijd rond de wereld, die eens in de drie jaar gehouden wordt. Het evenement wordt sinds 2001 gesponsord door Volvo. Ter gelegenheid van die acht maanden durende zeilwedstrijd heeft het merk altijd actiemodellen uit­ gebracht en voor de 2017/18­editie van de race, die net in Scheveningen is gefinisht, is de V90 Cross Country aan de beurt. Het zal waarschijnlijk ook de laatste zijn, want Volvo gaat stoppen met de ondersteuning van de zeilwedstrijd.

Deze V90 is door zijn kleurstelling meteen de meest opvallende van alle Ocean Race­edities. Ze hadden altijd blauwe of grijze lak, maar deze is wit, met grijs en oranje. Het springt veel meer in het oog en lokt ook meer reactie uit. Het geeft de auto een haast concept­ car­achtige uitstraling. Dankzij de interieurkleur lijkt de auto heel licht vanbinnen en met de oranje veilig­ heidsgordels en piping langs de stoelen en matten is het een jeugdig frisse bedoening. Bij de associatie met de watersport passen natuurlijk heel mooi het kompas in de binnenspiegel en de aluminium zaklamp in de bagageruimte, uiteraard voorzien van Ocean Race­inscriptie.

Op de uitrusting is niet bepaald bezuinigd; alles zit erop en ­aan, zoals het hoort bij een actiemodel. Een greep: navigatie, 20­ inchwielen, elektrisch verstelbare stoelen, instelbare rijmodi en een stuk of zes usb­ aansluitingen door de hele auto. Als klap op de vuurpijl is er zelfs luchtvering

GERECYCLED NYLON

Deze Volvo is verkrijgbaar als D4 en D5 of met benzinemotor als T5; die laatste reden wij. Allwheeldrive en achttrapsautomaat zijn standaard. De Cross Country staat zeven centimeter hoger op zijn wielen dan de stationwagon. De prijs van de T5 is € 84.995 en Volvo doneert voor elke verkochte Ocean Race € 100 (jawel) aan een organisatie die zich sterk maakt voor het opruimen van plastic in de oceanen. De vloerbekleding is bovendien gemaakt van econyl, een stof die bestaat uit gerecycled nylon van visnetten die op zee zijn achtergelaten.