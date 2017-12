Slideshow

Volkswagen Tiguan Allspace Tiguan in de verlenging

Met onder meer de Touran, Sharan en Caddy biedt Volkswagen al genoeg keuze voor wie een auto met zeven zetels zoekt. Daar komt nu de verlengde Tiguan Allspace bij. We gaan na wat de meerwaarde is van dit model.

Verlengde versies van bestaande modellen zien we vooral in de wereld van de grote limousines, maar het fenomeen komt ook voor in het segment van de SUV (of cross-over). Nissan verlengde bijna tien jaar geleden de Qashqai (tot de +2); meer recent is de Peugeot 5008 op basis van de 3008. Het verbaast ons niet als Opel met iets soortgelijks op basis van de nieuwe Grandland X op de markt komt, ter vervanging van de Zafira.

Volkswagen haalt nu hetzelfde trucje uit met de Tiguan door de wielbasis met 11 centimeter te verlengen en de carrosserie met 21 centimeter. Dit resulteert in meer bagageruimte, meer plek voor de passagiers op de tweede zitrij (mede dankzij een verschuifbare achterbank) en ruimte voor een extra zitrij. Die bestaat uit twee opvouwbare stoeltjes, die voor € 599 in de optielijst staan. Daarmee biedt de Allspace plek aan zeven personen, maar Volkswagen is zo wijs om van een 5+2-zitter te spreken, zoals sommige coupés als 2+2 te boek staan. Neem van ons aan dat je op rij drie als volwassene niet kunt zitten, maar zet je de middelste rij een stukje naar voren, dan kunnen er zeker vijf kinderen achterin. Ga je met vijf man op stap, dan is er 730 liter bagageruimte. Onderweg een tukkie doen? Dat kan, want de lengte van de laadvloer is 1,92 meter. Uiteraard brengt die extra lengte ook extra gewicht met zich mee: circa 80 kg. Aan de voorkant herken je de lange Tiguan aan de iets hogere motorkap en van opzij valt het oplopende derde ruitje op, waardoor hij wel iets van de BMW X3 heeft.



VOOR DE DOORSNEE AUTOMOBILIST

Het motorenaanbod van de Allspace komt vrijwel overeen met dat van de gewone Tiguan, met uitzondering van de 125 pk TSI en de 115 pk TDI, die beide niet leverbaar zijn. Voor onze rijtest in de omgeving van Marseille kunnen we op pad met de 180 pk sterke 2.0 TSI met een 7-traps DSG en 4Motion. Een heel plezierige combinatie. De motor heeft met ruim 300 Nm genoeg trekkracht in huis om de Allspace vlot te maken. Over de transmissie zijn we iets minder enthousiast. Ooit was DSG misschien het beste alternatief voor een automaat, maar met de huidige generatie automaten ligt dat toch weer anders. Die schakelen minstens zo rap en hebben niet dat schokkerige dat een DSG soms heeft, zoals bij het wegrijden vanuit stilstand. Eenmaal op weg is het een prima versnellingsbak.

Merk je verschil met de kortere Tiguan? Dat is lastig te zeggen als je de twee niet direct met elkaar kunt vergelijken. Hij lijkt door de langere wielbasis een tikje meer comfort te bieden en wat rustiger door bochten te gaan. Volkswagen stelt de vering, demping en besturing zo af dat het gros van de automobilisten dit als prettig ervaart. We zouden de term allemansvriend kunnen hanteren, terwijl begrippen als dynamisch, spannend en uitdagend niet in je opkomen. En daar zit die gemiddelde bestuurder ook niet op te wachten. Die heeft bij voorkeur een auto die oogt en rijdt als bijvoorbeeld een … Volkswagen. Dat zal deels de goede verkoopresultaten verklaren, want ook de vorige Tiguan deed het goed en de nieuwe is dit jaar de bestverkopende auto in zijn klasse, terwijl het toch echt niet de goedkoopste in zijn soort is.

DUURDER EN COMPLETER

Wat interieur, ergonomie en zitcomfort betreft is alles bij de Allspace piekfijn voor elkaar. Natuurlijk kun je het zo gek maken als je wilt, tot en met een volledig digitaal instrumentarium en een joekel van een beeldscherm in het midden van het dashboard. Je hebt de keuze uit de Trendline, Comfortline en Highline en speciaal voor de zakelijke markt is er de onvermijdelijke Business, met veel opties tegen een geringe meerprijs. Vergelijken we de prijs van een Tiguan 150 pk Trendline met die van de Allspace Trendline met dezelfde motor, dan noteren we een verschil van € 2.820. Dat is best veel geld voor 21 centimeter extra lengte, ware het niet dat de uitrusting ook wat omvangrijker is. Zo heeft de lange Tiguan standaard 17-inch lichtmetaal, dakrails, adaptieve cruisecontrol en mistlampen in de voorbumper. Dit komt neer op bijna € 1.500.

In elk geval krijgt de Touran er met de Allspace een concurrent uit eigen huis bij. Eerstgenoemde is bijna 20 cm korter dan de Allspace en uitgerust met dezelfde motor slechts € 755 goedkoper. En nu we het toch over alternatieven uit eigen stal hebben: wat te denken van de Skoda Kodiaq? Die is net zo groot als de verlengde Tiguan en staat met de 150 pk TSI-motor en standaard automaat voor € 35.430 in de prijslijst. En dat is toch ook geen verkeerde auto. Aan de andere kant: vergelijk je de Tiguan Allspace met een BMW X3 of een Audi Q5, dan pakt het voor de VW gunstig uit. Hoe dan ook, voor een beetje aangeklede versie met automaat ga je al snel door de 40 mille. De Nederlandse importeur verwacht dat zo'n 40 procent van de verkochte Tiguans een Allspace zal zijn.

Oordeel + Veel ruimte

Veel ruimte + Goede standaarduitrusting - Krap op derde zitrij

Krap op derde zitrij - Prijzig

