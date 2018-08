De T-Party gaat dor! Volkswagen T-Cross

Volkswagen heeft de smaak te pakken met zijn T-modellen. Na de Touareg, Tiguan en T-Roc is het nu de beurt aan de T-Cross. Weer een maatje kleiner en daarmee een nieuwe concurrent voor succesnummers als de Renault Captur, Peugeot 2008 en Opel Crossland X. In de omgeving van München mogen we een blokje om met een prototype van de T-Cross, die pas begin 2019 op de markt komt.

Ook al neemt Volkswagen soms het voortouw met bepaalde modellen of technieken, in een aantal segmenten kijkt men in Wolfsburg de kat héél lang uit de boom. Zie de Touran, in 2003, lang nadat de Renault (Mégane) Scénic en Opel Zafira op de markt kwamen. Met de Tiguan ging het in 2007 net zo en ook een goede aanbieding in het A-segment in de vorm van de Up liet lang op zich wachten. Om vervolgens de koppositie over te nemen. Want dat doet VW dan weer wel: laat instappen, maar dan goed beslagen ten ijs komen en steevast hoog in de verkoopranglijsten terechtkomen.

Nu is het de beurt aan de T-Cross, een compacte SUV op basis van de Polo. VW heeft in het verleden al een beetje hierop geoefend, met de Polo Fun (2004) en sinds 2006 met de CrossPolo, een opgehoogde versie met dakrails en zwarte kunststof spatbordranden. Iets soortgelijks doet Ford nu met de huidige Fiesta, die het stempel 'Active' kreeg. Het zustermodel van Seat, de Arona, rijdt al even rond en Skoda komt nog met de Polar. Nog wat andere concurrenten: Kia Stonic, Hyundai Kona en Citroën Aircross.

GROTE KOFFERBAK

Hoe dan ook, de cross-over en SUV zijn populairder dan ooit, terwijl de MPV al een tijdje op zijn retour is. Blijkbaar willen we graag een beetje hoger zitten, makkelijker instappen en over een ruimer interieur beschikken. En dat geldt echt niet alleen voor senioren. Over die afmetingen: de T-Cross is 11 cm hoger dan de Polo (1,56 m versus 1,45 m), waarvan 4 cm op het conto komt van het verhoogde onderstel. De lengte nam met vijf centimeter toe. De kofferruimte groeide eveneens, van 351 liter naar 385 liter. In alle versies is de achterbank verschuifbaar en daarmee is de laadruimte te vergroten tot 455 liter. Leg je de achterbank plat, dan bedraagt het laadvolume 1.281 liter. We hebben nog geen precieze informatie over het gewicht, maar we schatten dat de T-Cross zo'n 100 kg zwaarder is dan een vergelijkbare Polo, waarmee hij op het niveau zit van de grotere T-Roc.

Voorafgaand aan de testrit krijgen we een korte presentatie in een afgesloten en goed bewaakte ruimte. Want daarbinnen staat namelijk een T-Cross zonder al die rare stickers, zodat we een goede indruk krijgen hoe de auto er uiteindelijk gaat uitzien. In ieder geval niet zo dik en stoer als de eerste schetsen deden vermoeden. Qua design is Volkswagen nooit zo uitbundig, maar je ziet wel dat aan elke lijntje veel aandacht is besteed. Het is doordacht, functioneel, maar allesbehalve frivool. Wie dat wel wil, kan beter naar Citroën uitwijken voor de C3 Aircross, die in hetzelfde segment opereert. Er is trouwens een overeenkomst met die auto: ook de T-Cross is een tikkie te hoog voor zijn breedte. Dat vertaalt zich weliswaar in veel binnenruimte, maar het oogt niet zo dynamisch. Toch heeft Volkswagen geprobeerd om met het design van het front en de achterkant de auto in ieder geval optisch wat breder te maken, door bijvoorbeeld een zwarte verbindingsbalk aan te brengen tussen de achterlichten en in de neus een brede grille.

RUIMTELIJK GEVOEL

Eerst maar eens een rondje rijden. We pak- ken de versie met de 115 pk sterke 1.0 TSI en de zeventraps DSG. Deze driecilindermotor kennen we al uit diverse andere modellen. Zoals gezegd, we rijden een prototype, dus vanbinnen is alles nog in een raar soort zwart plastic uitgevoerd, maar al wel in de vormen van de productieversie. Je zit een stuk hoger boven het asfalt dan in een Polo, zonder dat je het gevoel hebt óp de stoel te zitten in plaats van erin. Dat zit dus wel snor. Ook het ruimtelijke gevoel is goed; de auto doet groter aan dan hij in werkelijkheid is. En zo voelt hij ook tijdens het rijden. Het veer- en stuurgedrag kunnen we het beste omschrijven als rustig en meegaand. De T-Cross rolt in alle rust over de weg en in snel genomen bochten merk je dat je iets hoger zit dan in de Polo. Boven de 100 km/h valt het windgeruis bij de A-stijlen op. Volgens de meerijdende technicus wordt dat veroorzaakt door de nog niet perfect afgewerkte raam- en deurstijlen. Als we dat bij terugkomst checken, blijkt dat inderdaad het geval.

Alle belangrijke assistentiesystemen zijn leverbaar of zelfs standaard, zoals front assist en een rijstrookassistent. De 1,0-liter turbomotor levert voldoende vermogen en vooral koppel. Voor degene die meer wil, is er de viercilinder 1.5 TSI met 150 pk. VW levert ook de 1.6 TDI, voor de vorm, hoewel een medewerker waar- schuwt niet al te veel van die versie te ver- wachten. Het dashboard lijkt in grote lijnen op dat van de Polo en desgewenst is VW's virtual cockpit leverbaar. Minstens zo belangrijk is de ruimte op de achterbank. Die is dik in orde en doet denken aan die van een Golf Plus. Meer dan voldoende hoofd- en beenruimte, dus. Tegen meerprijs is de rugleuning van de passagiersstoel plat te leggen, zodat je zelfs een surfboard naar binnen kunt schuiven.

STRAK EN ZAKELIJK

We werpen ook een blik op het dashboard uit de productieversie en krijgen te horen dat de bovenkant altijd van hard materiaal is, uiteraard niet glimmend. De vormgeving is strak en zakelijk, zoals we van het merk gewend zijn. De T-Cross wordt leverbaar in de bekende versies: Trendline, Comfort- line, Highline en R-Line. Daar is in dit geval de nieuwe, hippe Design-Line aan toegevoegd. Die heeft onder andere meer kleur in het interieur. Vanaf de Comfortline zijn dakrails standaard, een panoramadak is niet leverbaar op de Europese versie. De T-Cross wordt in de herfst van dit jaar geïntroduceerd en komt begin 2019 op de markt. Het wordt geheid een kaskraker. We verwachten een vanafprijs van rond de twintig mille voor de 95 pk 1.0 TSI.