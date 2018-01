Slideshow

Volkswagen Polo GTI Dubbel karakter

Bij elke nieuwe generatie van de Polo vragen we ons af waarom je nog een Golf zou kopen. Ook de jongste versie legt de lat in zijn segment hoog. Nu volgt de GTI, die dezelfde motor heeft als zijn grotere broer, alleen met iets minder vermogen. We gaan op zoek naar de pretfactor van deze GTI.

Je moet ze naast elkaar zetten om te ontdekken dat de Golf toch écht een slag groter is dan de Polo. Maar vergeleken met een Golf 3 is de nieuwe Polo juist langer, breder en hoger. Klein kunnen we hem dus niet meer noemen en met zijn gewicht van 1.241 kg is de huidige Polo GTI slechts 45 kg lichter dan een vijfdeurs Golf GTI. Aan de andere kant: de Renault Clio heeft dezelfde maten, maar is iets lichter. Laten we het er maar op houden dat het de nieuwe norm is in het B-segment. Kleine motoren zijn dat ook, zo niet in de Polo GTI. Waar de concurrentie het met een 1,6-liter met turbo moet doen, heeft de rappe VW een geblazen tweeliter onder de kap. Gezien de inhoud valt het vermogen zelfs een beetje tegen: 200 pk. Dat zal er alles mee te maken hebben dat de Golf GTI met dezelfde motor 230 pk levert. Wel weer heel prettig is het fikse koppel: 320 Nm, beschikbaar over een breed toerengebied. En als je één ding wilt in een snelle auto, is het wel trekkracht.

Met deze machine duurt de sprint vanuit stilstand naar 100 km/h 6,7 seconden (Golf GTI: 6,4). Voorlopig is er alleen een zestraps DSG leverbaar, over een klein halfjaar staat de versie met handgeschakelde transmissie in de prijslijst. Toch horen we van de importeur dat er op dit moment vaker voor DSG dan voor de handbak wordt gekozen bij de Golf en Polo GTI. In ieder geval heeft de Polo GTI op papier de zaken goed op orde. We zijn benieuwd hoe dat zich in de praktijk vertaalt. Over een goede zitpositie hoef je VW in elk geval niets te vertellen; ook in de GTI is dat perfect voor elkaar. Fijne stoelen met veel zijdelingse steun en volop verstelmogelijkheden.

VEEL GRIP

In het menu 'drive select' kiezen we uiteraard voor de sportieve modus. De demping is dan straffer, de gasrespons beter en het schakelgedrag scherper. Net als in het geval van de besturing. Zodra we de ruimte hebben, vloeren we het gaspedaal, iets wat deze motor zich geen twee keer laat zeggen! De Polo knalt vooruit en je wordt lekker in je stoel gedrukt. Meer dan voldoende power. Bochten genoeg op Mallorca, dus we kunnen het onderstel op zijn merites beoordelen. En hij mag dan niet de lichtste zijn in zijn klasse, daar merk je tijdens het rijden niets van. Hij danst met veel plezier van bocht naar bocht, bijt zich vast in het asfalt en snijdt elke haarspeld gretig aan. Er is opvallend veel grip, niet in het laatst vanwege de Michelin sportbanden en 18-inch wielen. Ook het elektronische sperdifferentieel XDS draagt zijn steentje bij. Je kunt in een bocht al vrij snel op het gas gaan, zonder dat het binnenste wiel begint te spinnen en zonder dat het ESP de motor knijpt. Kortom, er is nauwelijks onderstuur en juist heel veel grip. Het gaat allemaal met speels gemak, zonder dat het saai wordt. En ook zonder irritant harde vering. Daardoor rolt hij wellicht een beetje over de lengteas, maar feitelijk mag dat geen naam hebben. Bij gas loslaten klinken er vrolijke plofjes in de uitlaat, tijdens het accelereren volgt een mooie, donkere grom. Alleen tussen 2.500 en 3.500 toeren bespeurden we een metaalachtig geluid. Wellicht hoort dat zo, hoewel het niet fraai klonk.

VAN RACEN NAAR REIZEN

De directe besturing, de grote vasthoudendheid in bochten en de altijd aanwezige trekkracht zorgen ervoor dat deze Polo de letters GTI met trots mag dragen. Je zit met veel plezier achter het stuur en dat is een eerste vereiste bij een auto van deze soort. Het mooie is dat je met een druk op de knop het karakter kunt veranderen. Want kies je voor de Eco-rijmodus, dan is de techniek minder opdringerig aanwezig en werken de schokdempers een stuk soepeler. En dan zit je ineens in een comfortabel rijdende Polo met een lekker dikke motor. De automaat schakelt snel door naar de hoogste versnelling. Prima, want soms wil je gewoon in alle rust van A naar B en dat gaat op deze manier uitstekend. Aan de buitenkant onderscheidt de snelste Polo zich op subtiele wijze van zijn zwakkere broeders. In het front valt de rode bies op, die doorloopt in de koplampen. Ook is de bumper anders gestileerd. Aan de achterkant zien we een bescheiden zwarte spoiler en twee ronde uitlaten. Het onderstel is 15 mm verlaagd en de remklauwen kregen aan laagje rode lak.

Welke concurrenten kan de Polo GTI op zijn pad verwachten? In ieder geval de Renault Clio RS (200 pk) en de Peugeot 208 GTI (208 pk), die beide een 1,6-liter motor hebben. Voorts is het wachten op de nieuwe Fiesta ST, die een 1,5-liter driecilinder krijgt met 200 pk. Je verwacht misschien dat de Polo een stuk duurder is dan zijn rivalen, maar dat valt mee. Het is een prima allrounder, die desgewenst zeer vermakelijk kan zijn. Daarnaast laten het hoge afwerkingsniveau en de rijke standaarduitrusting je laten concluderen dat VW met de Polo GTI een puik aanbod in huis heeft.

Oordeel + Hoge pretfactor

Hoge pretfactor + Fraai interieur - Nog niet met handbak

Nog niet met handbak - Soms wat rauw motorgeluid

