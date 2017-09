Slideshow

Volkswagen Polo Alles wat je nodig hebt

Na negen jaar komt Volkswagen met een compleet nieuwe Polo. De auto is langer en breder dan zijn voorganger en biedt dankzij een grotere wielbasis meer binnenruimte dan ooit. De vraag rijst of je nog wel een Golf - of soortgelijke auto - nodig hebt.

Auto's in het B-segment zijn door de jaren heen zo sterk gegroeid dat de buitenmaten overeenkomen met die van C-segmenters van nog niet zo heel lang geleden. Concreter: de nieuwe Volkswagen Polo is net zo lang als een Golf uit de jaren 90. Toegenomen afmetingen van de carrosserie betekenen echter niet automatisch meer binnenruimte; door de strengere veiligheidseisen zijn auto's namelijk steeds 'dikker' geworden. Er zit letterlijk meer tussen de buiten- en binnenpanelen, zoals verstevigingsbalken en airbags. De uitgaande Polo was een compact model, geschikt voor één of twee personen en hun bagage, maar aan de krappe kant voor een gezin. Volkswagen gaf de primeur van het nieuwe modulaire platform (A0-MQB genaamd) aan zustermodel Seat Ibiza en daarin werd duidelijk dat de 9,2 centimeter gegroeide wielbasis een groot verschil maakt voor de beenruimte van de passagiers op de achterbank.

Voor de Polo geldt hetzelfde, je verslaggever kan met zijn 1,87 meter nog goed 'achter zichzelf' zitten zonder met zijn knieën in de rugleuning van de bestuurdersstoel te porren. Dat is bij menig concurrent wel anders. Omdat ook de hoofdruimte riant is, kun je in de nieuwe Polo prima met vier personen op pad. En dan hoef je niet met de tassen op schoot; met een inhoud van 351 liter heeft de Polo de grootste bagageruimte in zijn segment, zelfs even groot als bij de vorige generatie Golf.



BINNEN DE LIJNEN

De toegenomen lengte en breedte, plus het feit dat de wielen meer op de hoeken van de auto staan, hebben hun uitwerking op het aanzicht van de nieuwe Polo. Hij oogt robuuster. Hoewel het model volledig opnieuw is ontworpen, is de verwantschap met de vorige Polo zonneklaar. Volkswagen past hier wederom het recept van evolutie in plaats van revolutie toe. Dat zorgt voor weinig verrassing, maar ook voor duidelijkheid. Je herkent de Polo direct en je weet dat de auto er, juist door zijn gebrek aan zwierige, tijdgebonden lijnen, over tien jaar nog steeds representatief uitziet. Verwacht binnenin dus evenmin vergezochte ontwerpfratsen, ook hier kleurt Volkswagen netjes binnen de lijnen. Over kleur gesproken; de kleur van de horizontale balk op het dashboard kun je aanpassen aan je persoonlijke smaak. In deze balk huist ook het standaard geïntegreerde multimediasysteem met 6,5-inch kleurentouchscreen; tegen meerprijs heb je een scherm met een diameter van 8 inch (20,3 cm). Via App-Connect, dat samenwerkt met MirrorLink, Android Auto en Apple CarPlay, kun je je smartphone eraan koppelen. Het multimediascherm werkt dankzij de fysieke 'knoppen' (feitelijk zijn ze onderdeel van het touchscreen) aan de zijkanten snel en duidelijk. Een primeur in het B-segment is het Active Info Display, een digitaal instrumentarium dat we kennen uit duurdere VW-modellen. Het is niet standaard, maar de meerprijs van € 361 valt mee. Het is overigens niet duidelijker dan de normale analoge klokken, maar het voegt in zoverre iets toe dat je de kaart voor de navigatie breed voor je neus kunt projecteren. Ook dit is meer een leuke gadget dan een verbetering ten opzichte van het aflezen van een scherm in de middenconsole.

SHOWROOMLOKKERTJES

Volkswagen biedt bij de verkoopstart van de Polo eind oktober vijf benzine- en één dieseluitvoering aan. In een later stadium volgen meer motor- en/of versnellingsbakopties. De turboloze MPI's met 65 of 75 pk in Trendline-uitvoering zijn de showroomlokkertjes, de aardgas-TGI's zijn voor Nederland niet heel relevant. Vanaf de 1.0 TSI-benzinemotor met 95 pk heb je een krachtbron die recht doet aan de auto. Het gros van de kopers zal hier naar verwachting voor kiezen, in combinatie met het Comfortline-uitrustingsniveau. De compacte driecilinder laat bij stevig accelereren van zich horen, maar het rumoer blijft bij constante snelheid op de achtergrond. Trekkracht is er voldoende, en wie liever iets meer power achter de hand wil hebben, kiest voor de 115 pk-versie. Vanaf medio 2018 is er ook een 1.5 viercilinder met 150 pk beschikbaar, en de GTI heeft altijd een 2.0 met 200 pk in de neus.

Onze testauto is voorzien van de optionele Sport Select-functie met adaptieve dempers, maar die bieden op de 95 pk-versie geen meerwaarde. De motor is te braaf om een bochtig parcours in de Sport-stand te willen pakken en in 'Normal' is het onderstel ons wat te stevig – al spelen de grote en brede 17-inchwielen hier een rol in. Een 'Comfort'-stand ontbreekt helaas, maar een korte kennismaking met de 1.6 TDI zonder deze dempers leert dat de standaard afstemming goed voldoet. Dan toont de Polo zich de allround allemansvriend zoals we hem kennen; hij blink nergens echt in uit, maar doet ook niets verkeerd. De besturing is niet al te direct, maar keurig voorspelbaar. De optionele DSG-automaat – afhankelijk van de motor met zes of zeven trappen – schakelt zó snel op naar een hoger verzet, dat de motor nauwelijks boven de 2.000 tpm uitkomt. Goed voor het verbruik, maar dynamisch is anders. Gelukkig zijn er ook soepel schakelende handbakken met vijf of zes versnellingen beschikbaar.

LASTIG TE VERSLAAN

In vergelijking met de concurrentie was en is de Polo niet de voordeligste keuze. Toch wijst VW ons er graag op dat het model niet duurder is geworden ten opzichte van zijn voorganger. Afhankelijk van de motorisering is de Polo als Comfortline zelfs ongeveer € 400 goedkoper, terwijl je er een ruimere, beter uitgeruste auto voor krijgt. Traditiegetrouw zit het met de inruilwaarde van het model wel goed, wat de hogere aanschafprijs in vergelijking met sommige concurrenten rechttrekt. Zijn belangrijkste troefkaart is echter de binnenruimte. Afgezien van de bijna identieke Ibiza is geen enkele andere auto in deze klasse ruimer. Tel daar de prettige allround rijeigenschappen, het tijdloze uiterlijk, de goede ergonomie en de uitgebreide optielijst bij op en je hebt een totaalpakket dat lastig te verslaan is. De nieuwe Polo biedt eigenlijk alles wat je nodig hebt op ruimteen comfortgebied. Het is in dat opzicht meer dan ooit een serieus alternatief voor een duurdere en niet veel ruimere Golf.

Oordeel + Erg ruim

Erg ruim + Goede allrounder - Geen koopje

Geen koopje - Niet erg spannend