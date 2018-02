Slideshow

Toyota Yaris GRMN Proefkonijn

De Toyota Yaris is geen auto met het allerhipste imago. En juist van deze auto maken de Japanners één van de krachtigste voorwielaandrijvers in zijn klasse. Misschien wel juist daarom. We gingen met de Yaris GRMN het circuit op en verwonderden ons over Toyota’s keuzes.

Het huidige management van de Toyota Motor Company is zich zeer bewust van het imago van zijn merken. Zowel Lexus als Toyota behoort niet tot de meest hippe jongens uit de klas en daar stoort ceo Akio Toyoda zich al een tijd aan. De man heeft zelf een groot autosporthart, dus wil hij hier verandering in brengen. "Als tweede autofabrikant ter wereld moet je eigenlijk overal aanwezig zijn", verklaart een woordvoerder. "En onze ceo is niet bang om de hand in eigen boezem te steken. Op het gebied van brandstofverbruik, betrouwbaarheid en veiligheid lopen we zeker voorop. Maar het mag allemaal wel wat spannender, zowel bij Lexus als Toyota. Daar willen we stapje voor stapje naar toe." Die houding verklaart niet alleen een model als de Lexus LC 500, maar ook deze merkwaardige Yaris GRMN. Als je de afkorting snel op z'n Engels uitspreekt, klinkt die als German, wat geen toeval zal zijn. Het staat echter voor Gazoo Racing Masters of the Nürburgring. Een mond vol, dat zeker.

Gazoo is alweer enige tijd de naam achter Toyota's race-activiteiten. De letters daarachter verwijzen naar Toyota's Master Drivers, de testcoureurs die betrokken zijn bij het ontwikkelen van nieuwe dynamische topmodellen, waar deze Yaris de eerste van is. Superdynamisch en circuitwaardig. Inderdaad, geen opvolger van de halfzachte Yaris T-Sport van vijftien jaar geleden, maar een hardcore rij-ijzer dat zijn gelijkenis met de WRC-Yaris moet waarmaken.



PRAKTIJK

Dat is althans de theorie. Op het Spaanse circuit van Castellolli kunnen wij kijken waartoe de kleine Japanner in staat is. Uiterlijk begint de Yaris door zijn basisdesign wel met een achterstand. De neus gaat nog wel, maar de kont is zo plomp dat het moeilijk is om er iets stoers van te maken. Het team heeft gedaan wat het kon. De auto is verlaagd en kreeg gesmede 17-inch BBS- wielen. In het zwart, wat goed staat bij de witte lakkleur die alle 600 exemplaren krijgen. Die zwarte accenten werden verder doorgevoerd, onder meer rondom de mistlampen en bij de grote dakspoiler. Voor zo'n kleine oplage kon Toyota niet alles

gaan doorontwikkelen, maar het ontwikkelingsteam had wel toegang tot het volledige onderdelenmagazijn van de groep. Dat leidde tot interessante details. Zo wilden de engineers de uitlaat zo kort mogelijk maken, om de motor beter te laten ademen. Hiervoor werd één van de twee katalysatoren verwijderd. Om toch aan alle milieueisen te voldoen, moest de overgebleven kat wel van hoger niveau zijn en dus werd er eentje uit de Lexus-schappen getrokken. Ook de Sachs-schokdempers kwamen uit een Japans magazijn, samen met het kleine stuur van de Toyota GT86 dat het standaard Yaris-stuur vervangt. Tussen de voorwielen vind je een mechanisch sperdifferentieel, dat de auto meteen naar de top van dit segment tilt. Geen halfbakken ESP dat als elektronische sper dient, maar het echte werk.

Dan de motor. De 1,8-liter Toyota-motor die voor de auto is gebruikt, wordt al lange tijd ingezet door Lotus voor zijn Elise en Exige. Het betrouwbare Japanse blok bevalt de Engelsen wel. Logischerwijs heeft Lotus veel meer ervaring met de eisen die aan de motor worden gesteld als je een sportwagen wilt maken en dus hielp Lotus op zijn beurt Toyota weer met het kalibreren van het motormanagement. Het blok kreeg een supercharger, een zeldzaamheid in deze tijd. Kijkend naar de specs is meteen duidelijk waarom. Een uitlaatgasturbo is veel efficiënter dan een mechanische compressor. Dit betekent dat de Yaris een CO2-uitstoot van 170 g/km heeft. Ter vergelijking: een Clio RS zit op 137 g/km. Dit scheelt in Nederland bakken met bpm, waardoor de op zichzelf al niet goedkope GRMN zich naar een whopping € 46.000 katapulteert. Nu zijn alle 400 stuks die voor Europa zijn bestemd, al verkocht, dus heel erg relevant is het in dit geval niet. Het is echter wel opvallend, gezien Toyota's zuinige vloot. "Dat had bij deze auto geen prioriteit, het ging om het rijden", verdedigen de Toyota-mensen zich.

GEEN TURBOGAT

Een circuit is een goede plek om een hot hatch te testen. Modellen die op de openbare weg best leuk zijn, vallen hier binnen een ronde door de mand. Blijft een model hier op de been, dan liggen de grenzen op een bergweg erg ver weg. En we kunnen verklappen: de Yaris blijft uitstekend op de been. Niet alleen krijg je vertrouwen door de manier waarop de neus naar binnen duikt en je de kont wat voelt bewegen als je met je gaspedaal speelt, maar vooral door de manier waarop de auto dit rondenlang volhoudt zonder dat banden of remmen meteen de geest geven. Het is ronduit imposant. De kwaliteit straalt ervan af. Dankzij de supercharger mist de motor het turbogat dat elke andere hot hatch kenmerkt. Je moet hem bovendien ouderwets in de toeren jagen om alle power te benutten.

De handgeschakelde zesversnellingsbak vergt een beheerste hand, maar laat goed weten wat er gebeurt. Wat heel-andtoe-actie bij het aanremmen als we van vijf teruggaan naar twee en we smijten de auto de hoek in. Beetje druk op de rem houden bij het insturen en de neus komt mooi naar binnen. Als Toyota vervolgens zo sportief is om niet geheel straatlegale semi-slicks onder de auto te leggen, wordt het tijdens de tweede (en derde en vierde …) sessie nog leuker. De turn-in-snelheid gaat met sprongen omhoog en door de enorme grip vóór is de kont eerder bereid mee te doen, al dan niet met opzet … Ongemerkt gaat het tempo nu gigantisch omhoog en ben ik het uiterste uit de auto aan het persen alsof ik een rondetijd wil neerzetten. De Yaris denkt mee en geeft geen krimp. Gaaf!

Nu is de concurrentie in dit speelveld stevig. De Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport leidt de troepen, gevolgd door de Renault Clio RS Trophy. Een nieuwe Fiesta ST staat te springen om de titel terug te pakken. Deze Yaris knalt zonder moeite die top drie binnen. Het gaat nog te ver om hem tot leider in het segment te benoemen, want daarvoor missen we wat persoonlijkheid en bravoure. En dan kijken we ook maar niet naar de bizarre prijs en beperkte oplage. Voor Toyota is dit een probeersel, vooral om ervaring op te doen en reacties te peilen. "Wat als we onze technische teams dynamische auto's laten bouwen? Wat zijn onze capaciteiten? Hoe wordt een rally-Yaris voor de openbare weg ontvangen?" De GRMN moet Toyota antwoord geven op al die vragen. Wat ons betreft laat Toyota met deze auto zien dat het de kennis en mensen in huis heeft om geweldige rijdersauto's te maken. De basis is er. Laat het fijnslijpen maar snel beginnen!

Oordeel + Leukste Toyota hot hatch ooit

Leukste Toyota hot hatch ooit + Schrikt niet van betere circuitwerk - Ouderwets onzuinig

Ouderwets onzuinig - Daardoor idioot duur

