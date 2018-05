Feesten tussen wal en schip Suzuki Swift Sport

Door z’n prijs, vermogen en technologie komt de Suzuki Swift Sport in een niemandsland tussen sportieve A-segmenters en opgeleukte B-segmenters aan de ene kant, en B-segment hot hatches aan de andere kant. Niet dat het uitmaakt, de Swift Sport blijkt een feestnummer.

Normaal gesproken wekken het geluid en de geur van voorbanden die over hun grens worden gedrukt een zekere spanning op. Het betekent immers dat onderstuur optreedt en in een tijd waarin een beetje hot hatch toch zeker wel 200 pk moet hebben, gaat dat meestal gepaard met snelheden die bij een ongeval serieuze schade aan mens en machine garanderen. Zo niet bij de nieuwe Suzuki Swift Sport. Enerzijds omdat het model nog altijd een relatief bescheiden vermogen van 140 pk heeft en anderzijds omdat het onderstel verhoudingsgewijs al vroeg de handdoek in de ring moet gooien. Betekent dat dan dat de snelle Swift minder goed is dan een Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport of een Renault Clio RS? Wel als je kijkt naar prestaties en rondetijden, op die vlakken scoren de genoemde concurrenten beter. Maar als pretpakket maakt het de Sport eigenlijk alleen maar beter. Want al na drie bochten durf je het ESP uit te zetten en in iedere bocht die daarna komt, laat de Suzuki Swift z'n volledige potentieel benutten. Dat was altijd al de charme van de Swift Sport en dat verandert nu niet. Zonder repercussies de hooligan uithangen, het blijft geweldig leuk.

Toch veranderde er wel iets fundamenteels ten opzichte van de vorige Sport. De nieuwe werd langer en breder en voelt mede daardoor een stuk stabieler. Nog altijd rolt de auto wat om zijn lengteas bij het insturen, maar een stuk minder dan voorheen. Eenmaal in de bocht blijft de Swift ondanks z'n relatief simpele setup met McPhersons voor en een torsie-as achter vrij lang beantwoorden aan je wensen. De Monroe schokdempers kunnen bovendien goed omgaan met wisselende asfaltomstandigheden.

Volledig foolproof

De grens ligt dus verder dan voorheen, maar ook als je er eenmaal bent, gedraagt de Swift zich volwassener dan vroeger. Hoe veel je de Japanner ook provoceert, de achteras ligt als een huis. Dat maakt 'm toegankelijk en foolproof, maar ook minder speels. Voorheen had je de optie om in één keer het gas dicht te gooien in een bocht, de achterzijde om de voorkant heen te laten draaien en de pseudo-drift vervolgens op te vangen. Dat kan met de nieuwe alleen nog als je de handrem gebruikt. Behalve meer zekerheid krijg je er echter ook meer comfort voor terug, want 500 kilometer rijden betekent niet meer automatisch dat je vermoeid uitstapt.

Dat laatste heeft ook te maken met het feit dat de nieuwe 1,4-liter Boosterjet turbomotor een stuk minder toeren hoeft te draaien dan de natuurlijk ademende 1.6 van voorheen. Ook hier geldt dat de verfijning daarmee een stuk toeneemt, maar dat er wat charme voor verloren gaat. Niet langer hoef je de motor actief boven de 4.500 toeren te houden om echt gang te maken en steeds als een bezetene de toerenbegrenzer na te jagen. In plaats daarvan is het nu zaak de toerenteller-naald tussen de 2.500 en 4.500 toeren te houden en de 230 Nm z'n werk te laten doen. Samen met het gewicht van 975 kilo zorgt dat voor aansprekende prestaties. Nog steeds kun je die goed benutten op de openbare weg, van 0-100 in 8,1 seconden en een top van 210 km/h zijn immers geen sportwagenprestaties. De motor reageert, wanneer de turbo eenmaal meedoet, wel lekker gretig op het gas en de zesbak schakelt met korte slagen. Bovendien zitten de pedalen goed geplaatst, tijdens het terugschakelen een toefje tussengas geven vormt geen enkel probleem. Helaas klinkt de dubbele sportuitlaat wat tam en bij 6.000 toeren is het feest alweer voorbij.

Alles standaard

Wel heel fijn: die sportuitlaat is, evenals eigenlijk alles, standaard aanwezig op de Swift Sport. De enige optie is een andere lakkleur, voor wie het standaard Champion Yellow wat te veel van het goede vindt. Maar alles van verwarmde sportstoelen, climate control en navigatie tot 17-inch wielen en een batterij aan actieve veiligheidsassistenten zoals adaptieve cruise control zijn bij de prijs in begrepen. Een volwassen uitrusting dus. Ook een volwassen prijs trouwens, want de Swift Sport kost € 24.999. Het toont eens temeer aan waar de Swift Sport staat, want dat is te weinig voor een echte hot hatch, maar te veel voor een opgeleukt sportpakket. Daarmee belandt de Suzuki Swift Sport tussen wal en schip. En bouwt daar vervolgens een fantastisch feestje.

Oordeel + Uitdagend enthousiasme

Uitdagend enthousiasme + Compleet pakket - Minder charmant dan vroeger

Minder charmant dan vroeger - Afwerking niet top

