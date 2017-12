Slideshow

Subaru Impreza Niets te kiezen

Na jaren van afwezigheid is er weer een Impreza. Die is te koop in slechts één variant met een vrij lichte motor, een CVT-automaat en vierwielaandrijving. Het eigenwijze Subaru maakt het zich daarmee wel heel erg lastig. Het vinden van kopers zal zijn als het zoeken naar een speld in een hooiberg.

In Europa stellen we het sinds 2012 zonder Subaru Impreza. Het merk richtte zich op de SUV-markt en gaf ons de XV ervoor in de plaats. Die kun je het beste zien als een hoog-op-de-potenversie van de Impreza. De XV mag gewoon blijven, maar daarnaast brengen de Japanners de Impreza terug naar Nederland. Het eerste wat Subaru wil melden over de nieuwe Impreza is dat we hem vooral niet moeten vergelijken met datgene waar de Impreza zo beroemd om is. Het gaat hier dus niet om een auto met een dikke turbomotor, een luchthapper op de motorkap en gouden wielen. Sterker nog, het tegendeel is waar. De nieuwe generatie wordt gebracht in één uitvoering. Die heeft een nieuw ontwikkelde, 114 pk sterke ongeblazen 1,6-liter boxermotor, een Lineartronic CVT-automaat en vierwielaandrijving aan boord. Meer smaken zijn er niet. Wel is er in verschillende landen om ons heen nog een 2,0-liter te koop (156 pk). Maar met een CO2-uitstoot die richting de 160 gram per kilometer kruipt, wordt die te duur voor de Nederlandse markt.



VIER HOLLANDERS

Daarmee hebben we meteen het grootste pijnpunt van de Impreza te pakken: wie er een wil, kan niet kiezen. Doodzonde, want tijdens een eerste kennismaking met de vijfde generatie Impreza weet de auto best te overtuigen. Het uiterlijk doet denken aan een sportback – net geen hatchback, maar ook geen stationwagon. Dat concept levert een flinke kofferbak op en een zeer riante ruimte achterin. Vier uit de kluiten gewassen Hollanders passen er uitstekend in. Achter het stuur zit je ook prima. Desgewenst kun je lekker laag zitten en het stuur ver naar je toe halen. Als je gaat zitten, pakt de auto je beet en neemt hij je mee voor een lekkere rit. De sportieve genen zitten er duidelijk nog steeds in.

Op de interieurs van Subaru hebben we vaak kritiek omdat ze nogal gedateerd ogen. Dat vinden de Japanners helemaal geen probleem. Ze vinden het vooral belangrijk dat het ergonomisch allemaal in orde is en een en ander intuïtief en vlug te bedienen is. Bovendien moet het robuust in elkaar zitten. En dat doet het: de Impreza wekt de indruk dat hij is gebouwd voor de eeuwigheid.

Dan het rijden: ook daarover kunnen we positief berichten. De besturing is heerlijk direct zonder nerveus te worden. De vering en demping zijn mooi in balans. Nooit heb je het idee dat hij te hard is afgestemd en de manier waarop hij neutraal in de bocht blijft liggen, maakt indruk; het lijkt alsof deze auto het begrip overhellen niet kent. Maar dan komen we bij de motor. Op de eerste plaats merk je er weinig van dat er een boxermotor aan boord is. Natuurlijk is het fraai dat hij stil is, maar van de boxerroffel hadden we nu juist wél wat willen

horen. Verder is het vermogen van slechts 114 pk en een trekkracht van maximaal 150 Nm op een gewicht van zo'n 1.350 kilo aan de tamme kant. In het Nederlandse verkeer zal het allemaal best gaan, maar als je eens een peut gas wil geven om bijvoorbeeld een rijtje voorliggers te passeren, gaat dat tijd kosten. De motor doet simpelweg afbreuk aan de rest van de techniek. Hij is wel erg minimaal.

ZES VERZETTEN

Ook wat de transmissie betreft, kunt je niet kiezen: Subaru heeft alleen de Lineartronic CVT beschikbaar, een traploze automaat. Ook daarop is in het verleden veel kritiek geweest. De transmissie kiest na het gas geven namelijk zelf het toerental waarop het ideale vermogen vrijkomt. Als er snel moet worden opgetrokken, resulteert dat in een motor die op een hoog toerental loeit. Dat heeft Subaru zich aangetrokken. In de Lineartronic zijn tegenwoordig zes verzetten geprogrammeerd om die ongewenste karakteristiek tegen te gaan. Maar het gemis van een handbak maakt het niet goed. Bij Subaru zeggen ze daarover dat de de Impreza niet meer zonder de Lineartronic kan. Dat is namelijk onderdeel van het Eyesight-pakket dat standaard is op elke uitvoering. Dat systeem bestaat uit veiligheidsitems als een noodremassistent, een rijbaanassistent én adaptive cruisecontrol. Het functioneren van die laatste wil bij de verschillende merken sterk verschillen. Als de ervaringen van het systeem van Subaru in het Nederlandse verkeer net zo positief worden als tijdens onze rit in de heuvels rond Mallorca, mag het systeem van Subaru zich rekenen tot het beste wat we kennen. Maar om de auto zo netjes geleidelijk te kunnen laten afremmen en optrekken is een CVT nodig. De handbak is dus opgeofferd voor het functioneren van het Eyesight-systeem. Voor Subaru is dat een logische keuze, want het wil zich nadrukkelijk profileren als veilig merk.

Een koopje is de Impreza bepaald niet. Voor € 30.000 is er bij de concurrentie ook heel wat moois te koop, al heeft dat dan nooit vierwielaandrijving. Bij de C-segmentauto's die dat nog wel aan boord hebben, zit je daarbij meteen vast aan een veel grotere motor. Dat maakt de Impreza uniek in zijn soort. Maar de vraag blijft wie er zit te wachten op de combinatie vierwielaandrijving, automaat en 114 pk ...

Oordeel + Heerlijk ruim

Heerlijk ruim + Rijdt uitstekend - Motor te tam

Motor te tam - Zeer mager leveringsprogramma

Video