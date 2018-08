Omgekeerde wereld SsangYong Musso

Slideshow

Veel pick-ups worden vanaf het begin als zodanig ontworpen, om later eventueel gezelschap te krijgen van een SUV-broertje. SUV-specialist Ssangyong doet het echter andersom en voorziet de nog erg verse Rexton van een laadbak. Het resultaat heet Musso en is volgens SsangYong een SUT, ofwel een Sports Utility Truck.

De Toyota Forturer, de Ford Everest en de Isuzu MU-X zijn in Nederland volslagen onbekend, maar illustreren wel goed wat er zo anders is aan SsangYongs aanpak. Waar de drie genoem- de modellen namelijk SUV's zijn op basis van de veel bekendere Hilux, Ranger en D-Max kiest SsangYong ervoor om eerst met een SUV te komen en die vervolgens te voorzien van een laadbak. De naam SUT is niet nieuw en werd onder meer al door Chevrolet gebruikt voor de Avalanche, een op de Suburban gebaseerde 'truck' die van opzij best wat weg heeft van SsangYongs nieuwste model. Daarmee behoort de Koreaan, net als voorganger Actyon Sports overigens, tot een select gezelschap. Aan de voorzijde is de auto op een enkel detail na exact gelijk aan de Rexton. Dat is vooral goed te zien als we vanaf de imponerende neus naar achteren wandelen: de Musso beschikt over een volwaardige vijfzits cabine. Pas aan de achterzijde van de achterportieren slaan beide modellen een andere weg in.

De Musso heeft een nog langere wielbasis dan de nieuwe SUV en is met een totale lengte van 5.095 mm ronduit fors. Toch is de bak, mede door die lange cabine, relatief kort. Tegelijkertijd zijn de wanden juist hoger dan bij de meeste con- currenten, waardoor een erg diepe laadbak ontstaat. Of dat handig is, verschilt per gebruiker, maar het zorgt er voor dat je vanaf de laadklep minder ver hoeft te reiken naar spullen die onder het rijden naar voren zijn geschoven. De opmerkelijke verhoudingen bieden echter vooral voordelen op de achterbank. Hier geen rechtopstaand excuusbankje, maar een volwaardige achterbank, waarop ook volwassenen comfortabel kunnen zitten.

STOELVENTILATIE

SsangYong stelt dat de Musso door zijn Rexton-genen een voorsprong heeft op zijn concurrenten op de gebieden comfort, interieurafwerking en uitrusting. Behalve het uitzicht in de binnenspiegel is de Musso vanaf de bestuurdersstoel inderdaad exact gelijk aan de Rexton. Dat is goed nieuws, want Ssangyong heeft juist met die Rexton een enorme stap voorwaarts gemaakt op het gebied van het interieur. Qua vormgeving is het allemaal weinig origineel en ook het materiaalgebruik komt hier en daar voor verbeteringen in aanmerking, maar het geheel steekt netjes en rammelvrij in elkaar en de gekozen stijl is consequent doorgevoerd. Dat geldt ook voor het info- tainmentsysteem, dat door SsangYong zelf is ontwikkeld en in duurdere uitvoeringen versterking krijgt van een tussen snelheidsmeter en toerenteller geplaatst tweede kleurenscherm. De menustructuur van het maar liefst 9,2-inch multimediascherm vraagt enige gewenning, maar de digitale omgeving oogt modern en beschikt over alles wat je anno 2018 van zo'n systeem mag verwachten. Ook Android Auto en Apple CarPlay zijn dus present, net als een ingebouwd navigatiesysteem, dat in dit geval afkomstig is van TomTom.

De uitgebreide lijst met standaardvoorzieningen is sowieso een sterk punt van de Musso. Topversie Sapphire, die volgens de importeur de populairste van de drie uitvoeringen zal zijn, is bijvoorbeeld voorzien van keyless entry en go, xenon en met leer beklede stoelen met verwarming en ventilatie. Ook op het gebied van veiligheid heeft SsangYong zijn zaakjes goed voor elkaar dankzij systemen als Rear Traffic Alert en dodehoekdetectie. Qua uitrusting kan de Musso de strijd met luxueuze SUV's dus wel aan, maar onderweg is het vooral een echt werkpaard. Dat is geen verrassing, want ook de Rexton is een ouderwetse beul met een ladderchassis.

SPRINGERIG

Met een gewicht rond de 2.000 kg en een prettige, maar niet bepaald sprankelende 2,2-liter dieselmotor aan boord nodigt de auto in ieder opzicht uit tot rustig cruisen. Daarbij blijkt de Musso behoorlijk comfor- tabel en houdt de motor zich keurig op de achtergrond, zodat het prettig stil is aan boord. Wel valt op dat de achteras flink harder is afgeveerd dan die van de SUV- broeder. Ssangyong gebruikt een eenvoudi- ger versie van de multilinkophanging van die auto om een bruikbaar laadvermogen te verkrijgen. Bij een lege laadbak resulteert dat in een wat springerige achterzijde. De Musso is daardoor continu enigszins in beweging, al zal dat met een zware last ach- terop ongetwijfeld beter zijn. In tegenstelling tot de 181 pk en 400 Nm sterke 2.2 is de automatische versnellingsbak van de Musso niet afkomstig uit de Rexton. Die beschikt over een zevenbak van Mercedes-Benz, maar de Musso doet het met een zesbak van het Japanse Aisin. Een handbak is ook beschikbaar, maar de automaat doet keurig zijn werk en past goed bij het goedmoedige, rustige karakter van deze Koreaan.

Met een vanafprijs van zo'n € 22.000 exclusief btw en bpm en inclusief die ruime dubbele cabine lijkt de Musso een uitstekende aanbieding, maar er zit een addertje onder het gras. Door de korte laadbak komt deze pick-up in zijn huidige vorm namelijk niet in aanmerking voor de grijs-kentekenregeling, waarmee de auto voor ondernemers niet meer aantrekkelijk is. Binnenkort presenteert SsangYong een langere Musso die wel aanspraak maakt op de belastingvoordelen en dan is deze Koreaan met zijn rijke uitrusting en ruime interieur een welkome aanvulling in dit segment.

Oordeel + Ruim interieur

Ruim interieur + Bijzonder luxueus - Springerige achteras

Springerige achteras - Nog niet op grijs kenteken