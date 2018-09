Voor niets gaat de zon op Sono Motors Sion

Sono Motors: nooit van gehoord? Dat kan, want twee jaar geleden bestond het merk nog niet. Maar vandaag staat het eerste model voor ons klaar. Als prototype, maar wel bijna productierijp.

De automobielindustrie is een wereld waar je niet zomaar even tussen komt. Het is een machtige ons- kent-ons-wereld en de investeringen die nodig zijn voordat je misschien winst maakt, zijn een bijna onmogelijk te nemen drempel voor nieuwe toetreders. Bijna, want af en toe glipt er wel degelijk een dappere dodo tussendoor. Het beste voorbeeld daarvan is natuurlijk Elon Musk met zijn Tesla, hoewel die vooralsnog alleen maar geld verbrandt.

Des te fascinerender is het wanneer er toch weer iemand opstaat die het durft te proberen en alleen daarom al verdient de Duitse start-up Sono Motors onze warme belangstelling. Twee jaar geleden meldde Sono dat het via crowdfunding een kleine twee ton had binnengehaald. Twee ton? Als ze op de R&D-afdeling; van een autofabrikant één keer hoesten, is het al weg. Maar bij Sono zeiden ze: "Mooi, daarmee kunnen we aan de slag!" Een jaar later stond de teller al op een half miljoen euro en dat is nog steeds een fooi in de autowereld. Sommige mensen komen zelfs met een fooi kennelijk een heel eind, want hier staat de Sion, de eerste auto van Sono.

250 KM VER

Dit is nog een prototype, maar wel een dat heel dicht zit bij de uiteindelijke productieversie die vanaf volgend jaar leverbaar is. De Sion is volledig elektrisch met een 80 kW-inductiemotor die de achterwielen aandrijft. Hij heeft een accupakket van 35 kWh en daarmee zou hij 250 kilometer ver moeten kunnen rijden. Niet NEDC, maar echt. Het is een volwaardige vijfzitter die maximaal 140 km/h haalt.

Dat het geen gewone auto is, zie je meteen. En dat er geen grote Italiaanse naam voor het design heeft getekend eveneens, maar dat uiterlijk is functioneel. De lichte polycarbonaat koets is namelijk voor het grootste deel bekleed met zonnecellen. Het zijn er zó veel, dat je bij mooi zomerweer in een dag tijd dertig kilometer extra reikwijdte uit de lucht plukt, claimt Sono. Als we ons het eerste deel van deze zomer even in herinnering brengen, dan kunnen we de toekomst wat dat betreft dus zonnig inzien voor deze Sion.

Maar van de zon alleen kun je helaas (nog) niet leven, dus moet je ook stekkeren. Dat kan aan een stopcontact, een reguliere laadpaal of een snellader. Kijken we even naar een gewone laadpaal (11 kW), dan is hij in 2,5 uur op 80 procent en in 3,5 uur vol. Aan de snellader (50 kW) bereik je 80 procent in dertig minuten en een volledige lading in een uur.

BOSJES MOS

Het interieur is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Een scherm recht voor je vervangt de klokken. Infotainment en andere secundaire functies staan op een tweede scherm in het midden. Daaronder vind je de bediening van de airco, die van de BMW i3 is geleend, net als de satelliet aan de stuurkolom waarmee je de aandrijving bedient. Innovatief is dat in het dashboard en tussen de voorstoelen bosjes mos zijn verwerkt die fijnstof uit de lucht moeten halen. Op de achterbank zit je opvallend ruim en ook de kofferbak is gigantisch.

Een auto maken is één ding, maar je moet 'm ook aan de man brengen. We vragen aan oprichter Laurin Hahn hoe hij dat voor zich ziet. "We gaan rechtstreeks via internet verkopen. Dealers kosten alleen maar marge." Voor reparatie en onderhoud kun je terecht bij een bekende universele garageformule, waarvan Hahn de naam nog even geheim houdt. Dat doet hij ook met de fabriek die de productie op zich neemt, maar: "Het is een ervaren partij binnen Europa."

GEEN KEUZE

We hebben gereden met de Sion, maar omdat het een prototype is en we alleen rechtdoor over een afgesloten dijk mochten, valt daar nog niet zoveel over te zeggen. De Sono Sion moet volgend jaar op de markt verschijnen en naast thuisland Duitsland heeft ook ons land hoge prioriteit. Sono Motors zegt inmiddels zo'n zevenduizend reserveringen te hebben, waarvan enige honderden uit ons land komen. Dat is een mooi begin, maar op termijn wil Sono 50.000 auto's per jaar verkopen. Om meer mensen te enthousiasmeren staat er een tournee op stapel met de twee prototypes. Daarbij worden ook Nederlandse steden aangedaan. Geïnteresseerden kunnen dan zelf rijden, mits ze zich van tevoren hebben aangemeld op www.sonomotors.com.

De Sion gaat € 16.000 kosten, inclusief BTW, maar exclusief de accu. Sono streeft ernaar de prijs daarvan onder de € 4.000 te houden en er komt ook een leaseconstructie voor. Om de prijs van de auto zo laag mogelijk te houden is er geen enkele keuze, zelfs de kleur staat vast: zwart. Henry Ford grinnikt in zijn graf. De Sion heeft Isofix, een neerklapbare achterbankleuning, airconditioning, centrale vergrendeling, Bluetooth, twee airbags, onderhoudsvrij mos en een trekhaak, waarmee je 750 kg mag zeulen. De standaard garantie bedraagt twee jaar met een maximum van 100.000 kilometer. En de naam? Hahn lacht als we ernaar vragen. "Sono komt van sonografie, het Duitse woord voor echografie. Mijn vader zat in dat vak en had het er vaak over. En Sion heb ik van een muur vol graffiti in München, waar ik vaak voorbij loop. Geen idee wat het betekent, maar ik vind het mooi klinken."

LATTE MACCHIATO

Wie zich 'start-up' noemt en werkkapitaal vergaart via crowdfunding, ontkomt niet aan hippe namen die zijn verzonnen met een MacBook Pro onder de arm en een latte macchiato in de hand. Zoals Apple 'i-' zet voor alles wat veel te duur is, zet Sono allerlei voorvoegsels voor zijn naam. Met 'ViSono' wil Sono Motors zeggen dat de auto energie 'oogst'. 'BiSono' betekent dat de auto plug-out werkt, dus kan worden gebruikt als energiebron voor andere apparaten. 'BreSono' is het mos. 'ReSono' wil zeggen dat iedereen hem kan repareren, aan de hand van vrij verkrijgbare instructie- video's en handboeken. 'GoSono' is een app waarmee je onder meer kunt carpoolen of je Sion verhuren wanneer je hem zelf even niet nodig hebt.

Oordeel + Ruim

Ruim + Innovatief - Design

Design - Geen keuze