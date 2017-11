Slideshow

Skoda Karoq De nuchtere benadering

Binnen de Volkswagen Groep zijn Skoda en Seat de merken die vaak de kruimels van VW en Audi krijgen toegeworpen. Zo moesten de Tsjechen lang wachten voordat zij aan de beurt waren voor dé auto van het moment: de compacte SUV. Met de Karoq mag Skoda nu laten zien welke toegevoegde waarde het biedt.

Bovenstaande klinkt oneerbiediger dan we het bedoelen, maar je begrijpt ongetwijfeld de strekking: van de volumemerken binnen de Volkswagen Groep staat Audi boven aan de voedselketen, dan heb je Volkswagen en daarna Seat en Skoda. Zodra er nieuwe technologieën beschikbaar zijn, gaan die doorgaans eerst naar de 'dure' jongens, daarna zijn de kleinere merken aan de beurt. Het zelfde geldt voor nieuwe carrosserievarianten: SUV's werden eerst over Audi en VW uitgestrooid en zodra die allemaal op de rit stonden, mogen Seat en Skoda aanhaken. Zo had Volkswagen al jaren een Touareg en een Tiguan voordat hun Tsjechische en Spaanse concerngenoten er eentje aan het gamma konden en mochten toevoegen. Zeker, Skoda had de Roomster en de Yeti, maar dat waren geen SUV's pur sang. Vorig jaar konden Seat en Skoda dan eindelijk hun eerste échte SUV's presenteren: de grote Kodiaq voor de Tsjechen en de compactere Ateca voor de Spanjaarden.

Je moet de nieuwkomer van vandaag, de Karoq, zien als de Seat Ateca van Skoda. Zet de twee auto's naast elkaar en de overeenkomsten zijn overduidelijk. Sterker nog, de portieren zijn zelfs identiek. De achterklep ook, maar daarin hebben beide merken in ieder geval nog hun eigen lichtunits gemonteerd. Andere verschillen zijn de vorm van het achterste zijpaneel, de motorkap en natuurlijk het front. De Karoq heeft een voorgevel die netjes aansluit bij de rest van het Skoda-gamma. Maar dat de ontwerpers van de Karoq beperkt waren in hun creativiteit, is een understatement. Heeft natuurlijk alles met kostenefficiëntie te maken, maar iets meer onderscheid tussen de twee modellen had geen kwaad gekund.



CONCURRENT UIT EIGEN STAL

Laten we op de auto zelf focussen. De Karoq is een compacte SUV, uit een zeer populair segment waar je behalve eerdergenoemde Ateca ook auto's tegenkomt als de Hyundai Tucson, Renault Kadjar, Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Kia Sportage en Volkswagen Tiguan. Die laatste is eveneens een concurrent uit de eigen stal, maar zit qua prijsstelling net een treetje hoger. De tijden dat Skoda het van lage prijskaartjes moest hebben, zijn voorbij. De Karoq is er vanaf € 28.990 voor de 1.0 TSI met 115 pk en dat is meer dan de instap-Ateca van Seat met dezelfde motor kost. Dat komt doordat Skoda geen Active-versie (het basismodel in Skoda-taal) van de Karoq levert, maar begint met de Ambition. Die is qua aankleding vergelijkbaar met de Ateca Style, die op zijn beurt weer duurder is dan de Karoq in Ambition-trim. De instapprijs van de Ateca ligt dus lager, maar daar staat wel minder luxe tegenover. We hopen dat je het nog begrijpt. Concreter: standaard beschikt de Karoq over zaken als 16-inch lichtmetaal, airco, led-achterlichten, cruisecontrol, een 6,5-inch infotainmentsysteem, parkeersensoren en Front Assist met City Emergency Brake. Dat laatste systeem remt de auto in noodgevallen af. Op dit moment weten we alleen de prijs van de basisversie van de Karoq; Skoda maakt binnenkort de prijzen van de andere versies bekend.



COMFORTABELE REISAUTO

Eén van die andere versies is de viercilinder 1.5 TSI die beschikt over cilinderuitschakeling. Deze benzinemotor levert 150 pk en we rijden hem op Sicilië in combinatie met een 7-traps DSG-automaat, terwijl we omringd worden door het duurste uitrustingsniveau: Style. De Nederlandse Skodaimporteur verwacht dat de meeste consumenten voor deze 1.5 zullen kiezen. Het zou een goede keuze zijn, want de motor is soepel en stil en levert ruim voldoende vermogen om vlot te kunnen meekomen in het verkeer. De driecilinder 1.0 TSI voldoet ook, maar dan heb je simpelweg wat minder reserve. Skoda onderscheidt zich door hun modellen een comfortabelere onderstelafstemming te geven dan de meeste concurrenten en die vlieger gaat ook op voor de Karoq. De vering is soepel, waardoor hobbels en kuilen – waar de Siciliaanse wegen mee bezaaid zijn – met behoorlijk gemak worden geslecht. De vrij stevige demping voorkomt dat de auto gaat deinen of hellen in de bocht. Sturen gaat met precies de juiste dosis bekrachtiging en feedback, en de automaat schakelt soepel waardoor de Karoq zich onder de streep als een heel prettige, comfortabele reisauto ontpopt. Eigenlijk precies zoals je van tevoren verwacht van een auto als deze met een Skodalogo op de neus. Voorspelbaar, neutraal, geen fratsen; gewoon goed.

TROEFKAART

Nu Skoda met zijn prijsstelling geen groot onderscheid meer kan maken ten opzichte van de concurrentie, moet het andere manieren vinden om kopers te overtuigen. De Tsjechen zetten hierbij in op gebruiksgemak. Zo hebben ze met het optionele Varioflex-systeem een mooie troefkaart in handen, zeker ten opzichte van hetgeen de modellen uit eigen huis, de Tiguan en Ateca, hier bieden. In plaats van een normale (deelbare) achterbank, krijg je bij Skoda drie losse (en zelfs verwarmbare) stoelen, waarvan de leuningen separaat verstelbaar zijn. Je kunt die leuningen ook volledig voorover klappen voor extra laadmogelijkheden. Wie nog meer te verstouwen heeft, kan de ontstane 'blokken' voorover kantelen of in hun geheel verwijderen. In het laatste geval houd je een balzaal over met een inhoud van 1.810 liter. Wil je juist je achterpassagiers extra bewegingsruimte geven? Dan haal je de middelste stoel eruit en schuif je de overgebleven twee naar elkaar toe. In tegenstelling tot het weinig verrassende koetswerk is het dashboard van de Karoq gelukkig geen bijna-kopie van dat van de Ateca. Het is een werkplek die bij een nuchter merk als Skoda past; geen tierelantijnen, vrij rechttoe-rechtaan, maar alles op de juiste plek. De materialen zijn mooi en de afwerking is goed. Volgend jaar kun je je Karoq ook bestellen met een digitaal instrumentarium, iets wat we al kennen van – hoe raad je het – Volkswagen en Audi.

Daarmee is het cirkeltje rond. Skoda zal verheugd zijn met de komst van de Karoq, want de compacte SUV is dé auto van het moment. En hij zou het best eens goed kunnen gaan doen. De Karoq zet namelijk geen stap verkeerd en springt tegelijkertijd nergens uit de band. Een combinatie die veel mensen zal aanspreken. Eind december staat de auto bij de dealer met keuze uit twee benzine- en drie dieselmotoren, voorof vierwielaandrijving en een handbak of een automaat.

Oordeel + Comfortabel

Comfortabel + Variabele achterbank - Geen prijspakker

Geen prijspakker - Weinig onderscheid met Seat Ateca