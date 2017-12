Seat Leon Cupra R

Slideshow

Alsof ze de huidige Seat Leon Cupra tien blikken Red Bull hebben gegeven en vervolgens weer de weg op hebben gestuurd. Zo voelt de heftiger Cupra R. Scherper, alerter en als je hem provoceert net wat meer geprikkeld in zijn reacties.

Persintroducties van sportieve modellen vinden vaak plaats op een circuit. Dat heeft onder meer als voordeel dat ander verkeer geen probleem kan vormen en dat er genoeg uitloopruimte ligt om een foutje te kunnen maken. Seat pakt het bij de nieuwe Leon Cupra R anders aan en heeft simpelweg een bergweg afgesloten. Daarmee kun je ander verkeer weliswaar uitsluiten, maar echt veel ruimte creëer je er niet mee. Dat laatste lijkt de fabriekscoureur die voorop rijdt echter weinig uit te maken. Werkelijk elke millimeter van het asfalt wordt gebruikt en zonodig een stukje van de uitloopstrook. In gebroken Engels roept de Spanjaard iets over clipping points en de bocht uitaccelereren, maar in deze setting resteert helaas niet genoeg hersen capaciteit om daarvan een coherent verhaal te maken. Want de R lijkt weliswaar nergens ingrijpend veranderd, maar de optelsom van een paar kleine zaken maakt hem wel degelijk anders dan de Cupra non-R.

Scherper, vooral bij het insturen, en wat venijniger bij het plotseling lossen van het gas. De normale Cupra schudt dan alleen in extreme omstandigheden met z'n achterste, de R heeft minder provocatie nodig. Alsof hij strak staat van de cafeïne. Dat maakt hem uitdagender om mee te rijden, hoewel het nog altijd een vrij toegankelijke hot hatch is. Tegelijkertijd leveren de aanpassingen ook meer grip, meer tractie en daarmee hogere bochtensnelheden op. De neus draait sneller in, weerstaat onderstuur langer en bij het uitkomen van de bocht kun je het vermogen van de 2,0-liter TSI sneller op het asfalt leggen. Het sperdifferentieel tussen de voorwielen draait nog altijd overuren om alle kracht daadwerkelijk om te zetten in acceleratie en niet in rook, maar je kunt de R meer op z'n falie geven en het hele pakket voelt bij hoge snelheden verfijnder. Op een afgesloten bergweg werkt het fantastisch en maakt het de Cupra R voor een ervaren bestuurder wezenlijk anders dan de normale versie.

STOF-CARBON

Zoals gezegd zijn de wijzigingen geen van alle echt groot. De spoorbreedten voor en achter zijn vergroot en er staat meer negatief camber op de wielen, met name vóór. Nieuwe software zorgt voor een andere dempingskarakteristiek en een ander stuurgevoel, hoewel dat laatste voor een 300 pk sterke hot hatch nog altijd beter kan. En dan zijn er nog de wijzigingen aan het uitlaatsysteem, de carbondetails, verbeterde downforce en accenten in het interieur zoals andere tellers en een alcantara stuurwiel. O ja, en een verschrikkelijk lelijk stofje dat voor koolstofvezel probeert door te gaan op de deurpanelen en stoelen. Wat je misschien gemist hebt in de voorgaande alinea: iets over het extra vermogen dat erin zit. Dat is er wel, 10 hele pk's maar liefst, maar alleen als je de handbak kiest. DSG-adepten krijgen gewoon 300 pk. Op de vraag waarom dat zo is, krijgen we een ontwijkend antwoord over testen en aanpassingen die niet meer doorgevoerd konden worden. Klinkt nogal vreemd, aangezien de Golf R dezelfde 310 pk sterke motor wél gewoon met DSG aanbiedt.

Maar vooruit: we rijden met de handbak, dus we hebben 10 pk meer. En we merken er vervolgens niks van. De sprint van 0-100 km/h geschiedt nog steeds in 5,8 seconden en het bizarre koppel van 380 Nm tussen 1.800 en 5.700 toeren per minuut zorgt er nog altijd voor dat de Leon, eenmaal op stoom, afgaat als een kanon. Je moet echt alert zijn, want voor je het weet, ramt de motor in de toerenbegrenzer. Wel gaaf. Daarbij klinkt de viercilinder dankzij de sportuitlaat een beetje ondeugender. Een snerpje dat het relatief monotone viercilindergebrom net wat aantrekkelijker maakt.



SEMI-SLICKS

Naast de unieke aanpassingen aan het onderstel krijgt de Cupra R ook alle prestatieverhogende middelen standaard die op de normale versie optioneel zijn, zoals grotere remmen, kleverige semi-slicks van Michelin en kuipstoelen. De remmen zijn een aanrader, aangezien ze ook bij stevig rijden op een bergweg niet noemenswaardig aan remwerking inboeten. Van de semislicks moet je houden. Op droog wegdek en eenmaal op temperatuur kleven ze als superlijm en verhogen ze de grip en tractie merkbaar. Maar in een schaduwrijke bocht waar het asfalt nog vocht bevat, verdwijnt die kleefkracht bedrieglijk snel. Het past bij het karakter van de Cupra R, maar wees gewaarschuwd.

En als we toch aan het waarschuwen zijn: als je een Cupra R ambieert, moet je snel reageren. Er worden er namelijk maar 799 gebouwd en daarvan komen er slechts zes naar Nederland. Van die zes zijn er zes uitgevoerd met DSG. Inderdaad: de handbak komt niet naar ons land. De prijs is nog niet bekend, maar de verwachting is dat als je alle opties aanvinkt op de normale Cupra die de R standaard heeft, het verschil nog een paar duizend euro zal zijn. Gezien de hardware is dat geen verkeerde deal. Maar mocht je achter het net vissen, dan heeft het merk een prima alternatief in huis: een gewone Cupra. En van het prijsverschil koop je dan een levenslange voorraad Red Bull.

