Seat Arona Gapend gat gevuld

Eerder dit jaar lanceerde Seat de vijfde generatie Ibiza. In deze klasse is een SUV of cross-over tegenwoordig bijna een must en dat belooft een glorieuze toekomst voor de Arona. We rijden de compacte cross-over in de heuvels rond zijn wieg, het vooralsnog Spaanse Catalonië.

Zoals zoveel merken zet Seat hoog in op SUV's, met als recent wapenfeit de Ateca. Die doet het dan ook heel goed, maar als je echt aantallen wilt scoren met een SUV, moet je tegenwoordig in het B-segment zijn. Het was dan ook wachten op de Arona. Eindelijk is ook dat gat gevuld. Afgelopen zomer toonde Seat de eerste beelden, in september beleefde de auto in Frankfurt zijn showdebuut en nu doen we voor het eerst met de Arona waarvoor hij bedoeld is – rijden.

Maar laten we eerst een rondje om de auto heen lopen. Dan kunnen we concluderen dat het met de merkherkenbaarheid in elk geval wel goed zit. Het typische Seat-design met scherpe vouwen en driehoekvormen heeft ook zijn weg naar de Arona gevonden. Daarmee lijkt hij in veel opzichten op de auto waarmee hij het sterkst verwant is, de eerder dit jaar nieuw geïntroduceerde Ibiza. Dezelfde vouwen op de motorkap, dezelfde Lamborghini-look buitenspiegels, dezelfde puntige koplampen en in grote lijnen dezelfde grille als de Ibiza sieren de Arona. Maar uiteraard staat hij een stuk hoger op de poten, met als resultaat een forse negentien centimeter bodemspeling. Die hoogte wordt geaccentueerd door een forse tweede luchthapper onder de bumper en grote wielkasten, waarvan het formaat optisch wordt vergroot met dikke, zwarte randen eyeliner. Voor wie dan nog niet doorheeft dat dit de crossovervariant is, heeft de Arona anders dan de Ibiza een two-tone kleurstelling. De afwijkende kleur van het dak begint op de A-stijlen en loopt door tot halverwege de C-stijlen, waar een brede, diagonale chroomlijst met een X (voor cross-over) de overgang naar de carrosseriekleur vormt. Die chroomlijst komt voort uit de onderste raamlijsten aan de zijkanten en loopt over in de vormen van de dakspoiler, wat een mooi harmonieus geheel oplevert. Voor het dak kun je kiezen uit grijs, zwart en oranje en samen met de interieuraccenten en lakkleuren levert dat 68 verschillende combinaties op. Aan de achterkant onderscheidt de Arona zich onder meer door de wat scherpere lichtunits en de aluminiumkleurige beschermplaten aan de onderkant.

HOGE ZITPOSITIE

Vanbinnen domineert het dashboard uit de Ibiza. Dat betekent dat je frivoliteiten, zoals je bij veel concurrenten in deze klasse ziet, moet ontberen. Maar je krijgt er wel een mooi strakke, opgeruimde cockpit voor terug. Let wel: wij kunnen alleen met de luxueuze FR rijden en dat geeft een wat vertekend beeld. Het 8-inch scherm geeft het dashboard een rijk aanzien, met de fysieke knoppen die in het glas zitten. De brede, platte luchtroosters zijn geïntegreerd in een vlak dat over de hele breedte loopt, waardoor het interieur ruimtelijker oogt. Je krijgt naast een analoge aux-aansluiting twee usb-aansluitingen en het systeem werkt samen met Apple Car Play en Android Auto. Het multimediasysteem werkt lekker intuïtief. De FR heeft bovendien een met gestikt leer bekleed paneel op het dashboard. Bij de andere versies is dat van kunststof dat in diverse kleuren te bestellen is. Over het algemeen zijn de materialen keurig, maar hier en daar zitten wat elementen waarbij op kwaliteitsbeleving lijkt te zijn bespaard. De zitpositie is vrij hoog, de stoelen zouden wat ons betreft nog wel wat verder naar beneden mogen kunnen. Het zicht naar voren en opzij is goed, naar achteren is het door de typische vorm van de achtersteven wat minder goed. Op de achterbank biedt de Arona behoorlijke beenruimte en bovengemiddelde hoofdruimte en de kofferruimte is met 400 liter boven het gemiddelde in deze klasse.

KLAPPEN

De Ibiza was de eerste auto op het nieuwe MQB-A0-platform en de Arona is daar dus ook op gebouwd. Over de rijeigenschappen van de Ibiza waren we eerder dit jaar al erg enthousiast en dat geldt in onverminderde mate ook voor deze Arona. Vering en demping zijn in uitstekende balans met elkaar, terwijl hier op de binnenwegen rond Barcelona het onderstel toch bepaald niet wordt ontzien. Zelfs met slecht wegdek vol naden en gaten weet het goed raad. De klappen worden mooi opgevangen en tegelijkertijd helt de koets maar weinig over. Maak een paar rappe slaloms en je voelt dat de massa meteen zijn evenwicht hervindt, waardoor de Arona zowel sportief als comfortabel genoeg is. Het contact met de voorwielen via het stuur is bovengemiddeld en bovendien mooi precies. De auto is een tikje onderstuurd, maar minder dan je zou verwachten bij een kleine SUV, mede omdat je hulp krijgt van een elektronisch sperdifferentieel.

Helaas is de 1.0 TSI, die voor ons land het volume gaat vormen, nog niet beschikbaar voor een testrit, dus moeten we het doen met de 1.5 TSI met 150 pk. Het zal je niet verbazen dat die motor prima raad weet met de Arona. Hij pakt meteen onderin lekker op en heeft een wat hese, sportieve brom. De handgeschakelde zesbak schakelt precies en de verzetten vallen mooi op hun plek. Helaas geeft de koppeling matige feedback, waardoor het wennen is totdat je het aangrijppunt goed in je systeem hebt.

EARLY ADOPTERS

De Arona komt er naar goed Seat-gebruik als Reference, Style, FR en Xcellence. Hoe die uitvoeringen er uiteindelijk komen uit te zien, is op dit moment nog niet bekend. De Arona begint zijn loopbaan in speciale 'Launch Editions' die hun weg vanaf volgende maand naar de early adopters moeten vinden en alleen met benzinemotoren zijn te combineren. De Style Launch Edition heeft 16-inch lichtmetalen wielen, led-dagrijverlichting, een 5-inch multimediascherm, cruisecontrol, vermoeidheidsherkenning, parkeersensoren achter en handbediende airco en kost met 1.0 TSI 95 pk € 22.290, wat daarmee de voorlopige instapprijs voor de Seat Arona is. De Xcellence Launch Edition heeft bovenop de Style-uitvoering onder meer navigatie met 8-inch touchscreen, parkeersensoren rondom, automatische parkeerhulp, achteruitrijcamera, inductielader voor de telefoon, keyless entry en start en automatische airco met twee zones. De FR Launch Edition heeft naast de Style-uitvoering veel van de Xcellence-luxe plus onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, licht- en regensensoren, sportstoelen voor, donker glas achter en Seat Drive Profile, waarmee je onder meer gasrespons en demping sportiever kunt instellen. De definitieve versies en prijzen voor de auto's die vanaf 2018 worden uitgeleverd, worden in de loop van de herfst bekendgemaakt.

Verder is er keuze uit vijf motoriseringen. De 1.0 TSI driecilinder is er met 95 en 115 pk. De lichtste heeft een handgeschakelde vijfbak, de sterkere zes verzetten vooruit en optioneel een zeventraps automaat met dubbele koppeling, de welbekende 7-DSG. De snelste Arona heet, ook naar goede Seat-traditie, FR en heeft een 1.6 TSI met 150 pk en handgeschakelde zesbak. Daarnaast is er een tweetal diesels. In beide gevallen krijg je een 1.6 TDI, kiezen kan uit 95 of 115 pk. De lichtste heeft standaard een handgeschakelde vijfbak en optioneel een zeventraps DSG, terwijl de zwaardere variant standaard zes handgeschakelde verzetten vooruit heeft en als extra een zestraps DSG. Halverwege volgend jaar komt er bovendien een 1.0 TSI met 90 pk die op cng kan lopen.

Oordeel + Volwassen rijeigenschappen

Volwassen rijeigenschappen + Ruim - Hier en daar wat mindere materialen

Hier en daar wat mindere materialen - Koppeling wat lastig te doseren